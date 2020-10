UNAH analiza plan de retorno gradual de empleados  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) informó este jueves que ya está trabajando en un plan para un retorno a labores progresivo.



El documento detalla que una de las medidas que se implementarán es el trabajo 4-10, que consiste en trabajo presencial por cuatro días y 10 días de teletrabajo, la nueva modalidad que se implementó debido a la pandemia de covid-19.

Aquí el comunicado íntegro:



La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) ha venido trabajando en temas de interés nacional en el contexto de la pandemia de COVID-19 aportando de manera responsable análisis científicos desarrollados por nuestros expertos y vinculados al conocimiento generado por otrasuniversidades e investigadores.



En consonancia con lo anterior, las discusiones internas sobre la reapertura progresiva de actividades se sustentan en las normas de bioseguridad más rigurosas y tomando en cuenta las necesidades de brindar atención al público externo.



Entre algunas de las medidas discutidas hasta la fecha y que se darán a conocer de manera oportuna una vez que se concluya la propuesta definitiva del plan de retorno se encuentran las siguientes:



• Realizar un retorno por etapas, iniciando por las áreas de servicio al público. El avance de las etapas dependerá de análisis epidemiológicos sobre la situación de la pandemia en el país.

• Atender al público con el personal mínimo requerido y bajo las más estrictas medidas de bioseguridad, condiciones que se garantizarán para el resto del personal una vez que se vaya incorporando.

• Priorizar el teletrabajo en las otras unidades y para el personal que todavía no se ha incorporado mientras las condiciones de la pandemia no permitan avanzar a las siguientes etapas.

• Excluir del retorno al personal que presentan enfermedades o condiciones metabólicas específicas que sean consideradas de riesgo en combinación con el COVID-19, las cuales se darán a conocer oportunamente.

• Aplicar la modalidad 4-10 (cuatro días de trabajo presencial, diez de teletrabajo) para quienes vayan retornando de forma progresiva a las actividades, la cual está basada en historia natural de la enfermedad y el período de latencia del virus (periodo no infeccioso).

• Brindar seguimiento médico a los empleados que se van incorporando a través de la aplicación Doctor 1847.

• Establecer un mini triaje donde se realizarán las pruebas a los empleados que se van incorporando progresivamente a las actividades.

• Realizar las respectivas modificaciones de infraestructura (aires acondicionados, espacios de atención al público, etc.) para garantizar condiciones de bioseguridad a los trabajadores.

• Definir espacios de circulación y aforo máximo en las distintas instalaciones universitarias en función de todo lo anterior.



La UNAH se encuentra en la etapa final de elaboración de la propuesta estratégica de retorno y de los protocolos específicos para cada unidad o actividad. Una vez que estos sean concluidos se darán a conocer a la comunidad universitaria y la opinión pública en general.

