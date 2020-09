Departamental: Escuelas bilingües regresarán a clases presenciales en octubre

CORTÉS, HONDURAS.-Al menos tres centros educativos bilingües de la zona norte de Honduras se reportan listos para iniciar el pilotaje de clases presenciales, el próximo 1 de octubre, así lo confirmó este jueves el director departamental de Educación en Cortés, Milton Ayala.



"Yo creo que ellos están preparados para ir paulatinamente a un regreso, recuerde que esto no es un regreso masivo, no queremos que eso se entienda así", dijo a Hoy Mismo.



Además, aseguró que "se ha estado concientizando a los padres y a los alumnos en cómo cuidarse".

Agregó que "hay escuelas que ya están preparadas y será de acuerdo a la matrícula que ellos tengan, si tiene 20 alumnos, no van a ir los 20 al aula de clases, hay una medida".

Jornadas

Para evitar la aglomeración de los alumnos en las aulas de clases, Milton Ayala explicó que los maestros impartirán el pan del saber en un horario de 7:00 AM a 9:00 AM y de 9:00 AM a 12:00 M.



"Tenemos que irle enseñando al niño a cuidarse, tenemos que ir aprendiendo todos a convivir con algunas situaciones", reiteró.



"El pilotaje es para ir tomando decisiones acertivas en el sistema educativo y para que nos permita avanzar", opinó.

La Federación de Escuelas Privadas no pidió pilotaje

Luego de las declaraciones de Ayala, el presidente de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas, Carlos Sabillón, aseguró que ellos nunca han solicitado un pilotaje.

"En ningún momento se ha pedido un pilotaje para iniciar las clases presenciales y en este momento no es conveniente porque el virus se está expandiendo en todo el país", aseguró.

Primeros en retornar a las aulas de clases serán grados superiores

Los grados superiores de cada centro educativo serán los primeros en retornar a las aulas de clase de forma presencial.

Esto significa que los alumnos del nivel medio y del tercer ciclo de básica (séptimo, octavo y noveno) serán prioritarios en el regreso a las aulas.

Así lo tiene estipulado la Estrategia para el Retorno a los Centros Educativos gubernamentales y no gubernamentales ante la crisis por el covid-19.

El documento en poder de EL HERALDO establece que tiene que haber al menos una semana de diferencia para el retorno de cada grado escolar.

En Honduras las clases presenciales se suspendieron desde el pasado 13 de marzo, luego de que se confirmaran los primeros casos de la enfermedad.

Ya han pasado casi seis meses del avance de la pandemia en el país y se registran 63,798 personas contagiadas, 1,984 fallecidos y 12,347 recuperados de coronavirus. Asimismo, cuando haya una sección de clases con más de 30 alumnos, se dividirá en dos subsecciones.

