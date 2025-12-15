José Carlos Cardona se insulta con Rashid Mejía y un periodista: “Eras cachureco de closet"

José Carlos Cardona, exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), desató la polémica en redes sociales luego de enfrascarse en insultos con el candidato a diputado del Partido Liberal, Rashid Mejía. Cardona también se insultó con un periodista y esto fue lo que sucedió.
Tras ser destituido de Sedesol, Cardona había desaparecido de redes sociales, pero en las últimas semanas ha pasado más activo, sobre todo en la red social X, antes Twitter.
Cardona le envió un mensaje a Rashid Mejía y le dijo que era un “cachureco de closet”. El exministro adujo que Mejía no está apoyando a Salvador Nasralla.
Rashid Mejía le respondió y le dijo que era un delincuente, en alusión al caso de corrupción en Sedesol que le costó el puesto a Cardona.
Cardona volvió a hablar del tema de Salvador Nasralla y la protesta que hizo Iroshka Elvir. Sin embargo, recibió una respuesta de un comunicador llamado Efer Guevara, quien le dijo que era un “ratero”. Esto propició varios mensajes de Cardona y del periodista, llegando al grado de fuertes insultos y vulgaridades.
Cardona afirmó que la cúpula del Partido Liberal está intentando sacrificar al candidato presidencial Salvador Nasralla y que Iroshka Elvir busca levantar su perfil para futuras elecciones.
Luego de salir de Sedesol y tras varias semanas sin pronunciarse, José Carlos Cardona puso público su perfil de X y en su biografía colocó que es enemigo de Isis Cuéllar, diputada por Copán que se está reeligiendo.
Cuéllar grabó una llamada con Cardona donde se detalló el uso de fondos de Sedesol para la campaña de Libre, esto le costó el puesto a José Carlos.
Tras el escándalo de Sedesol, José Carlos Cardona también confirmó que se separó de su pareja, la doctora Clara López, quien es diputada electa por Francisco Morazán.
José Carlos Cardona fue destituido de Sedesol a finales del mes de junio, cuando se efectuó una reunión en Casa Presidencial. En Libre también le pidieron su renuncia a Isis Cuéllar, pero no acató la directriz de su partido.