  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

José Carlos Cardona se insulta con Rashid Mejía y un periodista: “Eras cachureco de closet"

El exministro de Sedesol desató la polémica en redes sociales con su cruce de palabras que pasó hasta el límite de los insultos

  • Actualizado: 15 de diciembre de 2025 a las 21:09
José Carlos Cardona se insulta con Rashid Mejía y un periodista: “Eras cachureco de closet
1 de 10

José Carlos Cardona, exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), desató la polémica en redes sociales luego de enfrascarse en insultos con el candidato a diputado del Partido Liberal, Rashid Mejía. Cardona también se insultó con un periodista y esto fue lo que sucedió.

Foto: El Heraldo
José Carlos Cardona se insulta con Rashid Mejía y un periodista: “Eras cachureco de closet
2 de 10

Tras ser destituido de Sedesol, Cardona había desaparecido de redes sociales, pero en las últimas semanas ha pasado más activo, sobre todo en la red social X, antes Twitter.

 Foto: Cortesía redes
José Carlos Cardona se insulta con Rashid Mejía y un periodista: “Eras cachureco de closet
3 de 10

Cardona le envió un mensaje a Rashid Mejía y le dijo que era un “cachureco de closet”. El exministro adujo que Mejía no está apoyando a Salvador Nasralla.

Foto: Captura de pantalla
José Carlos Cardona se insulta con Rashid Mejía y un periodista: “Eras cachureco de closet
4 de 10

Rashid Mejía le respondió y le dijo que era un delincuente, en alusión al caso de corrupción en Sedesol que le costó el puesto a Cardona.

 Foto: Captura de pantalla
José Carlos Cardona se insulta con Rashid Mejía y un periodista: “Eras cachureco de closet
5 de 10

Cardona volvió a hablar del tema de Salvador Nasralla y la protesta que hizo Iroshka Elvir. Sin embargo, recibió una respuesta de un comunicador llamado Efer Guevara, quien le dijo que era un “ratero”. Esto propició varios mensajes de Cardona y del periodista, llegando al grado de fuertes insultos y vulgaridades.

Foto: Captura de pantalla
José Carlos Cardona se insulta con Rashid Mejía y un periodista: “Eras cachureco de closet
6 de 10

Cardona afirmó que la cúpula del Partido Liberal está intentando sacrificar al candidato presidencial Salvador Nasralla y que Iroshka Elvir busca levantar su perfil para futuras elecciones.

Foto: Captura de pantalla
José Carlos Cardona se insulta con Rashid Mejía y un periodista: “Eras cachureco de closet
7 de 10

Luego de salir de Sedesol y tras varias semanas sin pronunciarse, José Carlos Cardona puso público su perfil de X y en su biografía colocó que es enemigo de Isis Cuéllar, diputada por Copán que se está reeligiendo.

Foto: Captura de pantalla
José Carlos Cardona se insulta con Rashid Mejía y un periodista: “Eras cachureco de closet
8 de 10

Cuéllar grabó una llamada con Cardona donde se detalló el uso de fondos de Sedesol para la campaña de Libre, esto le costó el puesto a José Carlos.

Foto: Cortesía redes
José Carlos Cardona se insulta con Rashid Mejía y un periodista: “Eras cachureco de closet
9 de 10

Tras el escándalo de Sedesol, José Carlos Cardona también confirmó que se separó de su pareja, la doctora Clara López, quien es diputada electa por Francisco Morazán.

Foto: Cortesía redes
José Carlos Cardona se insulta con Rashid Mejía y un periodista: “Eras cachureco de closet
10 de 10

José Carlos Cardona fue destituido de Sedesol a finales del mes de junio, cuando se efectuó una reunión en Casa Presidencial. En Libre también le pidieron su renuncia a Isis Cuéllar, pero no acató la directriz de su partido.

 Foto: Cortesía redes
Cargar más fotos