Presidente Hernández sobre bono religioso: "Es un acto de humanidad"

CHOLUTECA, HONDURAS.- Ante la ola de críticas y posturas generadas por la iniciativa de dotar a los líderes religiosos de la tercera edad en Honduras con un bono gubernamental, el mandatario Juan Orlando Hernández se pronunció en las últimas horas.

El presidente aprovechó su visita a la ciudad de Choluteca, donde inspeccionó los avances en labores productivas del corredor seco, para hablar sobre el polémico tema.

Hernández apeló a la solidaridad que debe prevalecer en tiempos difíciles como la emergencia sanitaria que atraviesa el mundo, por lo que llamó a los hondureños a ser más empáticos con el prójimo.

"Uno se da cuenta que no tienen salario esas personas. No tienen medicinas, no tienen seguros, no tienen nada", argumentó el gobernante, en referencia a los pastores de avanzada edad.

Además, dijo que a veces un pastor y un sacerdote dejan su propia comida para dársela al que más necesita, visitan y atienden a los enfermos. Pero a la vez afirmó que "él que nunca ha vivido esto de cerca, no lo comprende".

Respuesta a Edmundo Orellana

Uno de los primeros en dejar saber su oposición al proyecto fue el abogado Edmundo Orellana, quien a través de su cuenta de Twitter escribió: "Rechazo por repugnante la iniciativa. Los impuestos son para lo prioritario en la pandemia y para después, no para pagar jubilación a quienes, además, mandan a la hoguera eterna a los que no son de su confesión. Inoportunos e inescrupulosos estos, supuestos, 'hombres de Dios'".

Ante esto, el presidente Hernández respondió: "Miren, allá hay un debate de un señor que fue ministro de Defensa en el Gobierno del Poder Ciudadano. Fue canciller y fiscal, y dijo que era repugnante darle un apoyo a los líderes religiosos que tienen más de 70 años y que han andado en estos momentos entregando comida y viendo a los enfermos. Es fácil estar escondido allí enviando tuits o que lo llamen a uno en la radio para salir hablando", indicó.

Por otra parte, el mandatario comparó la ayuda económica con la que se ha dado durante los seis meses de la pandemia a grupos de la sociedad como los trabajadores del transporte y los beneficiarios de la "bolsa solidaria".

"¿Cómo no vamos a apoyar a quienes han venido apoyando a los más necesitados?, Ese es un acto de humanidad. Esta pandemia apenas comienza, necesitamos más solidaridad entre nosotros", finalizó el mandatario.

Actualmente, el proyecto se encuentra en poder del Congreso Nacional, para su posterior discusión y aprobación.