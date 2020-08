Salvador Nasralla pide dar golpe y arremete contra oficina de la ONU

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El comunicador deportivo y político Salvador Nasralla pidió a los militares dar golpe de Estado y formar una junta de gobierno integrada por las Fuerzas Armadas y los partidos de la oposición.



La inusual propuesta la hizo en declaraciones a medios radiales, en las inmediaciones del llamado puente Paz y Esperanza, donde acudió junto a otra decena de capitalinos a remarcar la leyenda #DondeEstáElDinero.

Nasralla la arremetió contra los actuales funcionarios del Registro Nacional de las Personas (RNP) por el enrolamiento que realizan con los hondureños como parte del proceso para la gestión de la nueva tarjeta de identidad.



El político- que está formando la nueva institución política llamada Salvador de Honduras- dijo que ese proceso no avanza correctamente, no tiene el recurso humano calificado y que el actual presidente Juan Orlando Hernández ya tiene listo un nuevo censo para inscribir 1.2 millones de hondureños.



“En todo esto es cómplice del robo del dinero el Registro Nacional de las Personas, los bachilleres que los dirigen y la oficina de las Naciones Unidas”, dijo Nasralla en su acusación sin mostrar pruebas. Nasralla dice que es un fraude la nueva cédula.



Nasralla además pidió “a los militares que le den golpe de Estado al delincuente que ocupa la presidencia” y formar un gobierno integrado por ellos (los uniformados), el partido Libre, el partido Liberal y por el partido Salvador de Honduras.



El periodista le observó que un golpe de Estado siempre es un atentado contra los hondureños y la institucionalidad, pero Nasralla lo justificó al decir que "esto es lo mejor para sacar al dictador".



Según Nasralla, un gobierno integrado por militares y estas fuerzas políticas hoy en oposición pueden convocar a elecciones con una nueva identidad y un censo depurado.



Nasralla desestimó que al interior de su partido en formación exista división y purgas como se ha denunciado, al igual que rechazó que existan empresarios que lo están financiando.

