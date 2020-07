Llegan 160 ventiladores más donados por Estados Unidos a Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El gobierno de Honduras recibió en las últimas horas un lote de 160 ventiladores más por parte de la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.



"Ya están aquí 160 ventiladores donados por el gobierno de los EE. UU. a Honduras. Con este nuevo lote ya suman 210 ventiladores que beneficiarán a los más afectados por la pandemia", escribió la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en Honduras en su Twitter.

A finales de junio, EE UU había enviado al país los primeros aparatos que son de suma importancia en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), donde se atienden pacientes con coronavirus.



La embajadora de Honduras ante los Estados Unidos de América, María Dolores Agüero, dijo que con la donación se fortalecerá el sistema de salud del país.



"Con esta segunda donación de 160 ventiladores se continúa fortaleciendo nuestro sistema de salud para hacer frente a la pandemia del covid-19. Agradecemos al Gobierno de EE.UU. por su constante apoyo durante la emergencia sanitaria y ser un socio para el desarrollo de Honduras", escribió Agüero.

Esta semana, EL HERALDO reveló que en lo que va de la emergencia por la pandemia del coronavirus, el gobierno de Honduras ha gastado casi 570 millones de lempiras, equivalente a 22.8 millones de dólares, en la compra de 870 ventiladores pulmonares que no han tenido un mayor impacto en el mejoramiento de la salud de los pacientes graves por el virus.



De los 310 respiradores artificiales recibidos a la fecha, 130 fueron adquiridos por el Comité Permanente de Contingencias (Copeco), pero no han servido para nada porque llegaron incompletos; y de los 740 comprados por Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H), solo se han recibido 180.



Es la cantidad de respiradores adquiridos por el gobierno que no han servido en la crisis. Un lote porque no era óptimo y otro porque no ha sido entregado.

