Secuestran documentos en oficinas de Invest-H por denuncias de irregularidades  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Equipos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) secuestraron este jueves documentación de las oficinas de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) tras las múltiples denuncias por supuestas irregularidades cometidas durante la emergencia nacional por covid-19.



"Son tres líneas de investigación en torno a la compra de siete hospitales móviles en Turquía, la adquisición de equipo de protección personal y ventiladores mecánicos para pacientes con coronavirus y la contratación de consultorías y otros servicios", señala el comunicado de prensa.



Por su parte Jorge Galindo, portavoz de la ATIC, afirmó que "equipos fiscales también secuestran documentación en la Secretaría de Salud y Finanzas", por la compra de material y equipo de bioseguridad.

De igual forma, desde el pasado 4 de abril, los fiscales mantienen activas tres líneas de investigación en las oficinas en Tegucigalpa de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), ante denuncias públicas de supuestas irregularidades en el manejo de la pandemia.



A esto se le suman, tres líneas de investigación, desde el pasado 1 de mayo, en la Regional de San Pedro Sula, en relación a la instalación y abandono de un hospital móvil en Villanueva, las donaciones del programa Honduras Solidaria a la Alcaldía de El Progreso y la compra de pruebas rápidas por parte de Inves-H.



También, en La Ceiba se investiga desde el pasado 22 de mayo otro caso por el supuesto mal uso de una donación de Corea del Sur de un lote de ventiladores mecánicos para pacientes con covid-19 en el Hospital General Atlántida.

Irregularidades

EL HERALDO, mediante su Unidad Investigativa y la Unidad de Datos, ha ido desenredando la madeja, detectando que las empresas HospitalesMoviles.com y Elmed Medical Systems Inc son propiedad del guatemalteco Axel López, pero que ninguna está localizada en Turquía y que no tienen experiencia en hacer lo que pidió Honduras.



También EL HERALDO descubrió que el fabricante real de los centros hospitalarios es la empresa turca Nuris Prefabrik, la que fue contratada por una de las compañías representadas por López. Esa empresa es experta en construcciones prefabricadas pero su fuerte no son hospitales.También se evidenció que fue otra empresa, denominada Vertisa, especialista en manejo de desechos hospitalarios que envió el cargamento de dos hospitales móviles a Honduras de 91 camas de los cuales se desconoce su calidad.



El abuso de Bográn llegó al grado de usar fondos del Fideicomiso de Infraestructura Vial para hacer el pago de 48 millones de dólares, uno 1,200 millones de lempiras. Se pagó el 100% del valor de los hospitales y sin ninguna garantía.



Antes de salir a luz el escándalo de los hospitales móviles, Bográn ya había realizado la compra de ventiladores mecánicos con dudosos procesos, compra de pruebas PCR sin los debidos kits de extracción y pagó una cuarentena VIP en un lujoso hotel de la capital a sus funcionarios.

