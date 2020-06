"Kevin Solórzano se contagió de covid-19", confirman sus abogados

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Kevin Solórzano, el joven hondureño condenado por la muerte del exfiscal Edwin Geovanny Eguigure, se contagió de covid-19, así lo revelaron este martes sus abogados defensores durante un Facebook Live en la página Liberen a Kevin Solórzano.

La abogada Celeste Cerrato comentó que debido a la pandemia y a las medidas de restricción de la circulación, en los últimos meses no han tenido mucho contacto con el joven, sin embargo, la señora Ana Betty Hernández Paredes, madre de Kevin, les reveló el padecimiento de su hijo.

"El joven se contagió de coronavirus y estuvo mal, pero gracias a su condición física ha podido ir librando la enfermedad y sanar poco a poco", dijo Cerrato. Agregó que "es un riesgo contagiarse estando en un centro penal donde se sabe que no va a recibir ningún tratamiento, porque simplemente no existe, eso significa un riesgo enorme".



La abogada apuntó que para la familia fue una impotencia no poder hacerle llegar un medicamento, "esto ha sido un riesgo innecesario, pues Kevin nunca debió estar en un centro penitenciario, en nuestra opinión debería estar en libertad.

Juicio de Kevin se efectuó con mucho rezago

La defensa del joven se refirió además a la tardanza con la que celebró el proceso contra Kevin, "la tardanza en los procesos ha caído en una normalidad, aunque no debería suceder así y tiene más que ver con la desorganización de la agenda de las salas".



"El caso de Kevin intercalaba con otros casos y eso llevó a que algunos días no se podían realizar audiencias. Así el juicio se extendió por cuatro meses". Adicionalmente, tras el dictamen del fallo en febrero 2017, fue hasta en septiembre que se conoció la sentencia.

Por otra parte, al joven se le juzgó en un Tribunal de Jurisdicción Nacional y hasta la fecha en ningún momento a Kevin se le acreditó que perteneciera a un grupo organizado.



"Luego que alegamos ese detalle, el mismo Tribunal se declaró incompetente pues ellos conocen solo de casos de criminalidad organizada, que no era el caso de Kevin. Lo apelamos pero la Corte de Apelaciones denegó la acción y ordenó que el caso siguiera en el Tribunal con Jurisdicción Nacional", refirió Cerrato.

A la espera de resolución de recurso de casación

Sobre el recurso de casación interpuesto por la defensa ante el fallo contra Solórzano, en el Live, el abogado Jair López, también defensor de Kevin Solórzano, señala que aún no hay respuesta pese a que ya han pasado más de dos años.



López resumió cómo los testimonios usados contra el joven fueron cambiando a medida que el juicio avanzaba. Para tal caso a Solórzano se le describió como un sujeto sin barba, pero en un video de la universidad donde estudiaba el mismo día del crimen se le captó con barba.

Por otro lado, los hallazgos de los peritajes realizados en el caso no fueron tomados en cuenta más que por uno de los tres jueces que dieron el veredicto. Entre los hallazgos destaca la ubicación de Kevin en su casa a la misma hora que se registró el asesinato, hecho que ocurrió en otro sector, el video del vehículo en la carretera en el que viajaba el joven y el video de su llegada al centro universitario.



"Estas inconsistencias, en que prevalecieron los testimonios frente a las pruebas científicas, van en coherencia con la casación en la que explicamos a la Corte Suprema de Justicia el porqué se le ha vulnerado su estado de su inocencia a Kevin", apuntó.

Solórzano cumplirá en noviembre próximo seis años de haber sido detenido como sospechoso del crimen.