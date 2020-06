Ebal Díaz: "Pediremos al Congreso Nacional la derogación o reforma del Código Penal"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ebal Díaz, ministro de la presidencia, se pronunció en las últimas horas sobre el conflicto desatado entre dos sectores del Congreso Nacional (CN) en torno a la entrada en vigencia del nuevo Código Penal.



Díaz dijo a través de su cuenta de Twitter que "en las próximas horas se estará enviando un comunicado formal al Congreso Nacional para que se derogue totalmente el Código, o en su defecto se hagan reformas profundas socializadas con todos los sectores".

"El Código Penal no fue una iniciativa del Poder Ejecutivo, no obstante, pedimos oportunamente al Congreso Nacional reformas en temas relacionados con el crimen organizado, y lucha contra la violencia las que no fueron consideradas, creemos que no es conveniente la entrada en vigencia de un nuevo Código Penal en momentos en que el pais sufre una de las mas grandes pandemias de su historia. ¡Es el momento de escucharnos todos!", concluyó en su publicación.



La norma legal entró en vigencia el pasado 25 de junio, pero ante una reunión extraordinaria convocada por varios diputados -en su mayoría de oposición- se llevó a cabo la abrogación del mismo, amparados en la Constitución del República.

Horas más tarde, el mismo Ebal Díaz notificó a través de sus redes sociales que había recibido un correo electrónico con la exigencia de ese grupo de diputados, la cual según explicó sería sometida a una revisión de conformidad con la ley.

Retroceso

De igual forma, durante su comparencia en un programa de televisión, el ministro de la presidencia dijo la mañana de este viernes que: "Desde antes de entrar en vigencia del Código Penal se pronunció el Poder Ejecutivo, pidiéndole al CN que extendiera la vacatio legis de manera prudencial, porque hay temas que nos preocupabn y nos siguen preocupando. Queríamos que se hicieran las reformas porque no queríamos que se beneficiara los grupos delincuenciales, extorsionadores, grupos organizados, etc".



De igual forma, aseguró que este no era el momento para la entrada en vigencia del instrumento legal ya que lo más importante es la atención a la pandemia del covid-19, pero dijo respetar la instituicionalidad y la decisión del Legislativo y que "ellos sabrán si tomarán en cuenta o no la petición".

