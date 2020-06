Surge polémica en torno a la vigencia o no del nuevo Código Penal

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Una nueva polémica se ha desatado en Honduras alrededor de la vigencia o no del cuestionado Código Penal.



Hay quienes opinan que la normativa cobró vigencia a partir de este 25 de junio, mientras otros sectores aseguran que no.



El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, fue uno de los primeros en reaccionar.



“Según la legislación hondureña ya entró en vigencia el nuevo Código Penal, una herramienta que ha recibido una vacatio legis de un año y 45 días. Se abrió espacio a todos los sectores para que expusieran sus observaciones y recomendaciones”, declaró Oliva a la radioemisora HRN.

En esta misma línea de pensamiento opinó el abogado penalista y asesor del Congreso Nacional, Jaime Banegas, quien sentenció que "el Código Penal ya está en vigencia".



El abogado penalista Marlon Duarte expresó que "ya entramos a una etapa jurídica de vigencia del Código a partir de las 12:00 de la noche".



Sin embargo, esta postura encuentra una serie de discrepancias en la misma comunidad judicial.



El experto en derecho penal, Raúl Suazo, señaló que el Código Penal no entró en vigencia porque la Constitución de la República establece que mientras exista una restricción de derechos no podrá entrar vigencia ninguna ley por la pandemia del covid-19.

"¿Nos encontramos nosotros bajo una restricción o suspensión de derechos constitucionales de conformidad con el artículo 187 constitucional?", preguntó Suazo.



"Pues sí , todavía nos encontramos suspendidos de nuestros derechos, ahora hay que leer el artículo 188 párrafo segundo constitucional que dice que tampoco podrá hacerse durante la suspensión declaraciones de nuevos delitos ni imponerse otras penas que las ya establecidas en las leyes vigentes al decretarse la suspensión", declaró.

Explicó que es exactamente lo que está pasando, "hay un nuevo Código Penal con nuevos delitos y nuevas penas".



Declaró que "a título muy personal, el Código no ha entrado en vigencia porque al tener suspendidas las garantías constitucionales no puede entrar en vigencia porque no están corriendo los términos, por lo tanto no podría decirse que ese Código entró en vigencia porque las leyes no entran en vigencia cuando se discuten o aprueban, sino que un día después de su publicación o de la vacatio legis, en su caso".

