Roberto Cosenza: “Empezamos intervención en todos los asilos”

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las 70 personas mayores de la edad del asilo Perpetuo Socorro se encuentran estables confirmó a EL HERALDO Roberto Cosenza, viceministro de Salud. A continuación sus declaraciones:

¿Cómo avanza la intervención en el asilo Perpetuo Socorro?

Nosotros aplicamos los exámenes, ya fuimos a ver todos los pacientes, están estables, no requiere ninguno ser hospitalizado, y si lo necesitaran, daremos la atención en el Hospital Mario Catarino Rivas o el Hospital Leonardo Martínez, les dimos el tratamiento para que se puedan utilizar en estas personas mayores y no tengan contraindicaciones. Todos están estables, no tienen que ser llevados al hospital.

¿Cuántas personas son en total las que están viendo?

Son 40 trabajadores de la salud y 70 personas de la tercera edad que pasan ahí y les vamos a realizar PCR, llevamos ya 50 por ciento de las muestras tomadas, no estoy diciendo que están positivos, los resultados vamos a tratar de sacarlos lo más pronto posible, a más tardar el lunes, y daremos una conferencia de prensa para notificar a la población cuál es la situación de estas personas.

+ Así crecen los casos de coronavirus en Tegucigalpa (Mapa y gráficos)

+ ¿Hay casos de coronavirus en tu colonia? Consulta nuestro buscador

+ ¿Cómo atender en casa a un infectado por coronavirus?

+El mapa del coronavirus en Honduras municipio por municipio

¿Qué acciones se van a tomar ahí y en otros asilos para evitar que esto se repita?

Nosotros ya comenzamos a realizar las intervenciones en todos los asilos del departamento de Cortés para poder mantener vigiladas a las personas, sobre todo donde haya hacinamiento. Desde el momento que el Catarino recibe estos pacientes se le notifica a la regional para comenzar los PCR en tiempo real, igual realizamos recomendaciones