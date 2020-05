Enfermera Xiomara Gómez: “No me han dejado entrar en bancos y en el súper”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La enfermera auxiliar del Hospital San Felipe, Xiomara Gómez, recuerda con tristeza cómo ha sido víctima de discriminación por la labor que realiza.



“Hemos recibido discriminación, nos miran mal, no me han dejado entrar en supermercados y en bancos. El otro día me dejaron entrar en un supermercado y lo que hicieron fue bañarme de cloro, toda empapada, y yo les dije que no venía de trabajar pero no me hicieron caso”, contó a EL HERALDO la enfermera.

LEA: La enfermera que venció el Covid-19 para seguir ayudando a los infectados



“Yo no me voy a ir a meter a un lugar con un uniforme con el que he trabajo todo el día, no voy a ir a contagiar a un montón de personas”, señaló.



“Nosotros les damos palabras de ánimo y aliento a los pacientes que están solos, porque sus familiares no pueden venir a verlos... les damos la palabra de Dios”, comentó.

VEA: Enfermera: 'Me corrieron del apartamento mientras estaba en mi agonía'