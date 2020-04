Denuncian compra sobrevalorada de mascarillas a través de Invest-H

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El ente Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) autorizó la compra de insumos médicos, en el marco de la emergencia por Covid-19, a empresas que sobrevaloraron precios generando un perjuicio de 57.5 millones de lempiras al Estado, aseguró en un informe el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

El documento titulado “La corrupción en tiempos del Covid-19” hace alusión a la adquisición de mascarillas N-95 y descartables a precios elevados, mediante contrataciones directas amparadas en el decreto PCM-033-2020 del Poder Ejecutivo.

Detalla que el 8 de abril, por medio de la orden de compra 018-2020, se aprobó la adquisición a la Distribuidora Comercial Hondureña, S.A. (Dicohonsa) de 250,000 mascarillas N-95, a un valor unitario de 140 lempiras, siendo el valor total de la compra de 35 millones de lempiras. Señala que el mismo 8 de abril mediante orden de compra 019-2020, Invest-H autorizó y gestionó la adquisición con el Grupo GYT S.A. de C.V., de 474,000 mascarillas N-95, a un valor unitario de 107.25 lempiras, ascendiendo el valor total de la compra a 50.8 millones de lempiras. “En la actualidad, el señor Juan José Lagos Romero, esposo de la diputada Waleska Zelaya, es socio y presidente de Grupo GYT”, dijo el CNA.

Ambas compras fueron comparadas con otras realizadas por la Secretaría de Salud a través de un fideicomiso con la banca privada dando como resultado una adquisición por encima de los precios anteriormente gestionados, con una diferencia de cinco días.

Al comparar las compras “se logró identificar que existe una diferencia considerable entre ambos montos, dando como resultado un perjuicio en contra de las finanzas del Estado de Honduras por un total de 57.5 millones de lempiras, equivalente a un 46 por ciento del monto adjudicado”.

“Con esta emergencia ha quedado en evidencia la falta de transparencia y de planificación gubernamental que es aprovechada por el juego de las más caras adquisiciones”, dijo Gabriela Castellanos, coordinadora del CNA. Sobre el particular el titular de Invest-H, Marco Bográn, dijo que analizará el documento y lamentó que “el CNA claramente no ha entendido que nuestras actuaciones son en el marco de una emergencia global, esto no es el huracán Mitch”, dijo.

