Mel Zelaya confiesa que se mantuvo retirado por sospechas de Covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El expresidente de Honduras (2006-2009), Manuel Zelaya Rosales, aseguró que se aisló varios días por sospechas de Covid-19.



"Yo vengo de Europa, vengo de Bruselas, estuve en el parlamento europeo, en medio de la crisis yo ni me imaginaba la crisis que estaban viviendo", contó en una entrevista con el programa Doble Vía de Radio América.



"Yo creo que a mi me pegó esa cosa (coronavirus), porque estuve 15 días con tos, una tos seca, un dolor fuerte de cuerpo, nunca me dio temperatura", relató el exmandatario.

"Vine de allá, estuve en cuarentena 17 días que son los que puede reproducirse el virus, ya tengo más de un mes de haber venido y fue negativa la situación", aseveró el líder de Libre, en relación a la prueba que se realizó cuando regresó al país.



Además, dijo que estuvo bastante tiempo alejado, "fui a Olancho, fui a varias propiedades en varios departamentos, sin problema alguno".

