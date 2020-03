Lucha contra Covid-19 en el país apenas inicia, afirma experto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La odisea de encontrar un estacionamiento en un centro comercial colmado de vehículos, las risas y gritos de alegría de decenas de niños en el recreo y hasta un sencillo apretón de manos se han convertido en vivencias que la pandemia del coronavirus (Covid-19) le ha arrebatado a los hondureños.



El aislamiento es la ruta recomendada para combatir al virus, pero, ¿hasta cuándo Honduras estará paralizada? ¿Podrá el país superar este proceso y cuanto tiempo tardará?

EL HERALDO consultó al destacado epidemiólogo e infectólogo Tito Alvarado, quien estimó que el país apenas está comenzando con la curva epidemiológica hacia la alza, es decir que hasta ahora se están presentando los casos locales.

“Nosotros ya tenemos el problema, tenemos que controlar la trasmisión autóctona (los casos ocurridos dentro del país no transmitidos por viajeros), debemos aumentar el distanciamiento social. Quizá no sean meses más, pero sí la situación se puede extender más semanas”, afirmó Alvarado.

El precedente

Según el experto, se debe considerar que Europa, el Viejo Continente, es el nuevo epicentro de la enfermedad, pues Asia está superándola, por lo que no se descarta que América tenga una significativa carga de casos de coronavirus.



La pregunta que ya se plantean los expertos es sobre el comportamiento de la enfermedad, pues al transmitirse el virus no necesariamente podría debilitarse. Casos puntuales en China muestran cómo un paciente que ya estaba en recuperación ha vuelto a presentar la enfermedad.



A su paso, el coronavirus ha dejado en el mundo una huella de desesperación, dolor y muerte. La buena noticia en Honduras, a criterio del epidemiólogo, es que la amenaza de esta pandemia ha logrado lo que nada ni nadie en décadas: que se busque invertir en los sistemas de Salud y Educación.



Contrario a otras pandemias que ha vivido la humanidad, este virus es explosivo y de fácil propagación, por lo que se debe estar alerta y seguir las recomendaciones de higiene, a pesar de la crisis por falta de agua, y el distanciamiento social, al menos hasta que no haya una vacuna ante el desconocido enemigo del mundo.

Además que es nuevo, por lo que es fácil adquirirlo, y los organismos con mal nutrición y defensas son más vulnerables, por lo que la lucha desde la casa apenas comienza, afirma Alvarado.



Mientras tanto, el teletrabajo ha sustituido al empleo presencial, las escuelas seguirán vacías, pero las autoridades de Educación promueven la tarea en casa para evitar la pérdida de clases de los niños.



Las iglesias han cerrado sus puertas pero las redes sociales se han convertido en una ventana para transmitir la celebración de la eucaristía y las celebraciones evangelísticas para así mantener viva la fe.



Pero la enfermedad que tanto mantiene en aislamiento a la ciudad, al país y al mundo ha unido a los seres humanos. Ha demostrado que debe prevalecer la salud de la población antes que cualquier interés económico.



Eso sí, según Alvarado, se debe garantizar el abastecimiento de alimentos a la población más afectada por el ingreso del Covid-19 al país, algo que el gobierno ya anunció en su paquete de medidas.