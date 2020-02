Carlos Eduardo Reina: “En la familia no hay sangre de traidores”

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Carlos Eduardo Reina se honra de llevar la sangre de los Reina que, según él, no se vende ni traiciona y está dispuesto a seguir hasta el final con su corriente para encarar al oficialismo del partido Libertad y Refundación (Libre) en las elecciones primarias.

Este hijo político, que ha sido incondicional de Manuel Zelaya Rosales, lidera una de las corrientes del partido de izquierda. Aceptó contestar las preguntas de El HERALDO. Aquí sus respuestas:

¿Por qué usted mantiene su posición de no sumarse a Xiomara Castro?

Nuestra posición no es no sumarnos a Xiomara Castro, la nuestra es sumar diferentes sectores al partido Libre, nuestro movimiento no nace contra Xiomara Castro, nace para que nuestro partido pueda ir más allá de donde ha llegado.

¿Es cierto que a usted le ofrecieron un cargo y aún así abandonó el oficialismo?

Este movimiento no nace por resentimientos ni con malestares con nadie, nace para construir esperanza, no solo a lo interno de Libre, sino a lo interno de toda la oposición que no siente alternativa que los pueda aglutinar a todos.

Juan Barahona, diputado de Libre, dijo que usted es un traidor de Xiomara Castro, ¿así se considera usted?

En la familia Reina no hay sangre de traidores, a Juan yo le recomendaría que no rompa la armonía interna del partido y que propongamos una campaña de altura, llena de propuestas, llena de conocimientos de la realidad nacional, de compromisos con el pueblo y de algo muy importante, el reconocimiento de reconciliación que hace falta en Honduras.

Yo no voy a pelear con nadie ni quiero contestar frases duras en mi contra porque no se resuelve nada.

¿Tiene temor de que no haya transparencia en el proceso electoral interno del partido Libre?

Temor solo a Dios pero debemos pedir las mayores condiciones de transparencia para el bien de Honduras y del partido. Un proceso electoral con vicios, con dudas, hace terrible daño.

¿Usted se considera cumplir con la estructura de diez departamentos y 150 municipios como lo establece la ley para inscribirse?

Estamos construyendo el movimiento, tenemos como meta cumplir con la totalidad de las alcaldías en los 18 departamentos. No aspiramos a pocas cosas o a pequeñas.

¿Hay alguna posibilidad de que entre su corriente en alianza con otra antes de las primarias?

No se puede descartar. Lo que sí debo dejar claro es que la nueva corriente va a participar en el proceso de las elecciones primarias