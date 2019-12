Tras 68 años casados, pareja de abuelitos muere con días de diferencia

La pareja que no tuvo hijos, compartió su vida por 68 años de edad.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¡Se juraron amor eterno y estar junto hasta que la muerte los separara, y lo cumplieron! Se trata de la longeva pareja de hondureños que sobrepasaron los 100 años de edad y más de medio siglo de matrimonio.

Don Diego Moncada y Edelina Montoya, de 101 y 105 años, respectivamente, abuelos de la colonia capitalina La Esperanza vivieron su historia de amor por 68 años y fallecieron recientemente en la capital.

Doña Edelina (105) murió de causas naturales la semana anterior, solo unos días -el martes- don Diego (101) siguió a su amada a la eternidad.

LEA: José y Carlos pierden fuerza como nombres populares en Honduras

“Esta viejita no me deja botado, tenemos que caminar siempre juntos a donde vayamos”, fueron unas de las palabras de don Diego durante una entrevista que Diario EL HERALDO les realizó en 2016.

“Ya han pasado varios años, estamos juntos desde mil novecientos… -hizo una larga pausa-, no me acuerdo, ya se me olvidó, pero sí tenemos 'añales' de estar juntos y nos seguimos amando”, expresó la ancianita en aquella ocasión.

Nunca tuvieron hijos, pero el amor no se terminó entre ellos a lo largo de casi siete décadas.

La admirable y enamorada pareja sin duda deja un vació en quienes los conocieron y un gran ejemplo de amor.

¡Descansen en paz don Diego y doña Edelina!