No descartan renuncia de magistrada del TJE si no mejora su salud

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Fuentes liberales no descartaron el miércoles la posibilidad de que renuncie la magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mirian Barahona, si no mejora sus condiciones de salud que la pusieron en evidencia en un incidente la semana pasada.



La funcionaria está en proceso de recuperación en El Progreso, Yoro, donde reside su familia, hasta donde han llegado dirigentes liberales y representantes de la bancada para solidarizarse con ella y desearle una pronta recuperación, según las fuentes consultadas por EL HERALDO.



Se supo que una comisión de la bancada del histórico partido llegó esta semana al Consejo Nacional Electoral (CNE), en cuyo edificio opera temporalmente el TJE, para conocer interioridades relacionadas con el incidente que ella tuvo el jueves de la semana pasada cuando salió corriendo del edificio electoral mientras era perseguida por otra mujer que no pudo subirse al carro que abordó la magistrada.

Consultado en San Pedro Sula, el diputado Yuri Sabas dijo que el caso “se está sometiendo a un análisis, es un tema delicado, no se puede jugar ni con la integridad ni con la salud de una dama” y “cuando sepamos a ciencia cierta los niveles en que se encuentra la situación vamos a tomar una determinación como partido”.

Preguntado si se va a sustituir, sugirió que “hay que esperar primero, saber la condición en que se encuentra la persona de salud y luego se va a tomar la determinación”.

“Tiene que estar perfectamente bien de salud la persona y con la capacidad de defender los intereses del pueblo, necesitamos tener la mejor calidad de representante en los puestos”, afirmó Sabas para luego agregar: “Por respeto a la persona nosotros no podemos adelantar criterios, simplemente decirles que el Partido Liberal está atento”.

Por su parte, el también diputado liberal, Juan Carlos Elvir, declaró que “hay salidas salomónicas, pero lo más importante es que sea legal en beneficio del país”. Entre tanto, el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, destacó que se eligió “a personas maduras, adultas y profesionales”