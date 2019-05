Vocero de la Maccih a Pepe Lobo: No recibiré a nadie que esté bajo investigación

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luiz Antonio Guimarães Marrey, vocero de Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih), respondió este martes a Porfirio Lobo Sosa, expresidente de Honduras, sobre las pruebas que solicitó horas después de que el organismo anticorrupción lo acusó de recibir dinero de un narcotraficante durante su campaña presidencial.



"Los ciudadanos hondureño tienen que hablar con el Ministerio Público, no conmigo. No tengo nada que hablar con cualquier persona; si quiere cualquier ciudadano hondureño tiene que rendir cuentas al Ministerio Público y la justicia y no a la Misión", dijo Guimarães a medios, al ser consultado sobre por qué no recibió al exmandatario el domingo anterior.



Guimarães puntualizó que "no recibirá a nadie que esté bajo investigación", recordando que Lobo Sosa fue incluido en la investigación de la Maccih luego de ser señalado por Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder de los Cachiros, de haber recibido dinero de su organización criminal durante su campaña en 2009.

Finalmente, el expresidente no fue incorporado a la acusación presentada por la Fiscalía a los Juzgados en Materia de Corrupción, en el caso denominado "Narcopolítica". El vocero de la Maccih recordó que corresponde al Ministerio Público formalizar el proceso en los tribunales.

El exmandatario aseguró que los señalamientos de la Maccih "son calumnias constitutivas de difamación y, además, violentan mis derechos como persona".

Pero también arremetió contra el jefe de Los Cachiros, pues afirmó que sus declaraciones son falsas porque buscar salvarse.



"Es obvio, que no he sido ni soy amigo ni socio de estos delincuentes. No me arrepiento ni me arrepentiré de mis acciones contra la delincuencia y, si me tocara de nuevo, lo volvería a hacer", mencionó Lobo Sosa.

Mención

La Maccih mencionó en noviembre de 2018 que también hubo varias irregularidades en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa por parte de Wilfredo Cerrato (padre) y Ramón Lobo Sosa (hermano del expresidente), quienes fueron acusados por los delitos de fraude y malversación de caudales público.

La Maccih y el Ministerio Público identificaron en la indagación, que entre el 2010 hasta el 2014, Wilfredo Cerrato Durón, como Secretario de Estado en Administración y Gestión Financiero Presidencial, libró de la cuenta de cheques a nombre de Casa Presidencial/Administración y Casa Presidencial/Guardia de Honor por lo menos 84 cheques, todos por 100,000 lempiras.