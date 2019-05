Pepe Lobo niega vínculos con Los Cachiros: "Un asesino, un sicario, quiere poner en duda mi testimonio de vida"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, reaccionó la noche de este viernes a las acusaciones vertidas por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), tras presentar el caso denominado "Narcopolítica" que detalla que Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder de Los Cachiros, aseguró ante un juez de Estados Unidos que entró en contacto en el año 2009 con el candidato del Partido Nacional para darle dinero para su campaña electoral.

Desde su casa de habitación localizada en la aldea El Chimbo, el exmandatario manifestó: "Nunca he recibido dinero de delincuentes ni he tenido una reunión particular con ellos. Mis acciones como presidente de la República son las muestras más claras de mi compromiso con Honduras, aprobando leyes para el combate del crimen organizado".

Además, agregó "este delincuente (refiriéndose a Devis Leonel Rivera Maradiaga) hizo señalamientos falsos contra mí persona para reducir sus cargos en Estados Unidos. Para buscar salvarse miente, miente, miente. Un asesino, un sicario, quiere poner en duda mi testimonio de vida y mi lucha contra la criminalidad. Es obvio, que no he sido ni soy amigo ni socio de estos delincuentes. No me arrepiento ni me arrepentiré de mis acciones contra la delincuencia y si me tocara de nuevo lo volvería a hacer".

Lobo Sosa también detalló que fue durante su mandato que se realizó la primera incautación de bienes a Los Cachiros.

Finalmente dijo "lo que más me sorprende es que diga que me dio dinero. Mi mamá siempre decía que las palabras se toman de donde vienen".

Las declaraciones del exmandatario nacionalista surgen horas después de que Luiz Guimarães Marrey, vocero de la Maccih, detallara a través de la línea de investigación "Narcopolítica" que Lobo Sosa le sugirió a Rivera Maradiaga que a cambio de la colaboración formaran empresas a las cuales, una vez ganada la elección a la Presidencia de la República, les pudieran dar contratos por parte del Estado.

Para ese fin, Lobo Sosa nombró como ministro de Soptravi a Pastor Mejía y como director de carreteras a Maldonado, especifica el comunicado.

Además: Así nació la historia de amor entre 'Pepe' Lobo y 'Rosita"

Nombramientos de Pastor y Maldonado

Sobre los nombramientos de Miguel Pastor en Soptravi y Walter Maldonado como director de carreteras, manifestó que fue la dirigencia del partido de la estrella solitaria quien los eligió.



"Ellos fueron nombrados porque como dirigentes del Partido Nacional merecían estar ahí, no es que yo los escogí, fueron las fuerzas políticas", dijo.

De interés: El beso de 'Pepe' y su Rosa, lo más destacado en el juicio de la ex primera dama

Testimonio de Fabio Lobo

El esposo de Rosa Elena Bonilla, quien permanece presa por el caso Caja chica de la dama, se refirió además a la carta que leyó su hijo Fabio Lobo en la Corte de Estados Unidos, donde aseguraba que su padre no tuvo nada que ver en sus acciones relaciones con el narcotráfico.

"En septiembre de 2017 hice una declaración de prensa, una de las más difíciles de mi vida, Hoy vuelvo a recalcar lo que dije ese día 'cada uno debe responder por sus actos y nadie está por encima de la ley'", manifestó.

Y agregó que "en el jucio en Estados Unidos mi hijo Fabio Lobo dijo 'pido perdón a mi padre que no tiene que ver con mis actuaciones. Júzgueme a mí señora juez, por mi error. No valoré los consejos sabios de mi padre y como hijo mayor debería dar el ejemplo a mis hermanos y mis hijas. Todo esto me pasó porque no conocía de Dios".