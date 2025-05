Futbolista rescinde su contrato con el Real España antes de la final contra el Olimpia

Agregado a lo anterior, Gastón Martínez , que se convirtió en el último fichaje aurinegro para el torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional, viajó de emergencia a Argentina y no estará con Real España para los dos juegos de la gran final.

No obstante, Gastón Martínez apenas disputó dos cotejos con los colores aurinegros y no era titular indiscutible en la campaña liguera. Jeaustin Campos tendrá que cambiar la estrategia para la finalísima ante la baja sensible de Daniel Aparicio.