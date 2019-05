Ministerio Público solicita 15 años de prisión para presuntos violadores de menor en La Ceiba  

LA CEIBA, HONDURAS.- Al menos 15 años de prisión contra los jóvenes que presuntamente violaron a la menor de 16 años en La Ceiba pidieron autoridades del Ministerio Público este miércoles, quienes siguen una investigación desde la semana pasada.



Asimismo, presentaron un requerimiento fiscal con orden de captura contra los tres supuestos responsables de haber violado a la joven, quien es hija de la jueza Flor Sosa.



De acuerdo con el informe de los hechos, la menor de 16 años fue llevada a una villa en un centro turístico de La Ceiba, Atlántida, donde dos adultos y un menor de edad empezaron a consumir marihuana y le dieron a la adolescente alcohol, que de acuerdo a los análisis de laboratorio contenía metanfetamina.

La víctima intentó huir de sus agresores contra quienes opuso resistencia y forcejeó, sin embargo, esto fue imposible.



Con los requerimientos presentados por lo fiscales también se solicitó alerta migratoria a la Dirección de Migración y Extranjería, además, una alerta roja ante la Interpol, mientras se da captura a los imputados en este delito para que posteriormente sean presentados ante un juez competente.

Hechores quieren negociar

Flor Sosa, madre de la joven de 16 años, dijo que los padres de los sospechosos han querido negociar con ella.



"He sabido que se ha tratado de obtener información por parte de estas familias; se han querido comunicar de alguna forma conmigo, pero les digo que no es conmigo con quien se tienen que comunicar, presenten a sus hijos ante las autoridades", retó la mujer, quien en entrevistas anteriores mencionó que los jóvenes son de familias poderosas y que lo único que piensa es en el "tráfico de influencias".



"Yo no me encuentro en posición de negociar la dignidad de mi hija, ni le voy a hacer nunca. Yo le creo a mi hija y voy a seguir con el proceso hasta las últimas consecuencias", continuó diciendo la mujer, quien es abogada y jueza del Poder Judicial.

