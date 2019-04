Los seis datos que se conocen sobre la violación de una joven de 16 años en La Ceiba

LA CEIBA, HONDURAS.- Este es uno más de varios casos de violación que se registran diariamente en Honduras, pero la denuncia de una madre, quien también es jueza del Poder Judicial, ha causado revuelo entre la población, quienes han protestado indignados tras rumorarse que los responsables del delito fueron sacados del país.

Esto es lo que se conoce sobre la violación múltiple de una joven de 16 años el pasado 20 de abril en La Ceiba, Atlántida, al norte de Honduras:



1. Fue violada por compañeros: De acuerdo al testimonio de Flor Sosa, madre de la menor, los responsables de la violación múltiple de su hija en un hotel de La Ceiba son cuatro compañeros de colegio.



La mujer dijo que los menores de edad son hijos de familias pudientes y existe "incertidumbre y preocupación" sobre el caso.

"Ha habido una preocupación generalizada en la familia. Lo primero que nos salta a la mente es el tráfico de influencias, la injerencia de estas personas en todo el proceso", mencionó.



2. Estaba de viaje por Semana Santa: Sosa, quien es jueza en el Poder Judicial, detalló que disfrutaban de vacaciones en familia, pero la joven se separó unos minutos para contactar a un primo. Al percatarse que la menor no aparecía la llamaron y salieron a buscarla, pero no apareció hasta después de una hora.

Un familiar la había encontrado en una vía "en condiciones deplorables".



"Estaban las personas que la habían rescatado. Fue tan fuerte que noté que tenía la parte inferior de traje de baño dado vuelta", relató la mujer. Al tiempo que dijo que su hija estaba sangrando de sus partes íntimas.



3. Le dijeron que se le iba a olvidar: Cuando la abogada se reencontró con su hija las primeras palabras de la menor fueron: "Mamá, escuchame por favor, te tengo que contar lo que pasó. Escuchame por favor, escuchame, ellos me decían que se me va a olvidar, por favor grabame".



4. Pidió seguridad al Conadeh para su hija y familia: La jueza solicitó el sábado medidas de seguridad para ella y su familia ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh).



"Pienso llegar hasta las últimas instancias porque esto no se puede quedar hasta aquí generando otro caso más de impunidad", dijo al informar que ya presentó las denuncias correspondientes ante la fiscalía.



5. El proceso judicial está estancado: Con seguridad, la mujer dijo que aunque la familia presentó las denuncias correspondientes no se ha presentado requerimientos fiscales y tampoco existe ninguna detención contra los responsables.



6. Se formó el movimiento #TodosSomosAlejandra: Decenas de personas protestaron el sábado en apoyo a la familia y exigiendo justicia para la joven de 16 años de edad.



Bajo el hashtag "#TodosSomosAlejandra", familias completas conformaron el masivo grupo de personas tras responder al llamado hecho a través de las redes sociales, que se volvió tendencia a nivel nacional.