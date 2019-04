Con masiva protesta en La Ceiba exigen justicia para joven de 16 años víctima de abuso sexual

LA CEIBA, HONDURAS.- Arropadas con la bandera de la indignación, cientos de personas se unieron la noche del sábado en el centro de la ciudad de La Ceiba, zona atlántica de Honduras, para exigir justicia para la joven de 16 años que fue víctima de violación a manos de sus compañeros de colegio.



Vestidos con camisas de color morado y blanco, los manifestantes marcharon con globos y carteles en mano, exigiendo que se encarcele a los responsables del condenable acto.



Bajo el hashtag "#TodosSomosAlejandra", familias completas conformaron el masivo grupo de personas tras responder al llamado hecho a través de las redes sociales, que se volvió tendencia a nivel nacional.

Familias enteras se dieron cita la noche del sábado en el centro de La Ceiba. (Fotos: Redes sociales)







El caso

Todo salió a la luz cuando la jueza Flor María Sosa denunció que su hija de tan solo 16 años fue víctima de violación a manos de un grupo de conocidos.



“En un momento me molesté mucho porque pensé que había sido una irresponsabilidad de parte de mi hija, sin embargo, cuando llegué a la villa donde estaba, la encontré en un estado deplorable junto a las personas que la habían rescatado”, narró la preocupada madre que hoy clama justicia.



El hecho sucedió el pasado 20 de abril, durante las vacaciones de Semana Santa y ahora la menor se encuentra en estado delicado de salud, confiesa la togada quien con el dolor que la embarga narró cómo fue el duro momento en el que la encontró.



“Fue tan fuerte la escena, noté que ella tenía la parte inferior del traje de baño dada vuelta, entonces le digo yo a mi pariente, tengo que revisar a mi hija; pero antes ella me decía: mamá escuchame, por favor, te voy a contar lo que pasó, escuchame, por favor, ellos me decían que se me iba a olvidar, por favor, grabame", recordó.

Con globos morados y blancos, los manifestantes se unieron para exigir justicia.







Hoy la jueza asegura que su preocupación es grande, no solo por la integridad de su hija, sino por la suya y demás miembros de su familia porque se puede generar otro caso más de impunidad y es lo que se quiere evitar haciendo pública la denuncia.



La jueza Flor Sosa solicitó el sábado medidas de seguridad para ella y su familia ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh).



En redes sociales trascendió el sábado que los padres de algunos jóvenes involucrados en el hecho determinaron sacar a sus hijos del país, no obstante, esta versión aún no ha sido confirmada.