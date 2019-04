Juan Orlando Hernández pide una investigación exhaustiva ante absolución de 22 presuntos pandilleros

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente Juan Orlando Hernández reaccionó este martes en conferencia de prensa a la absolución de 22 presuntos pandilleros del Barrio 18 por parte de un Tribunal de Sentencia que no encontró suficientes indicios para condenarlos.

Los 22 hondureños fueron absueltos este martes luego de haber sido procesados por la comisión de varios delitos, entre ellos asesinatos.



"Es una injusticia si retrocedemos (en la lucha contra la inseguridad), he jurado que no vamos a retroceder", afirmó Hernández al referirse a la resolución que también fue rechazada por el Ministerio Público.



El titular del Poder Ejecutivo reveló, además, que solicitó a la Inspectoría Nacional de Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) que efectúe una investigación exhaustiva, sin perjuicio de la indagación que realiza el Poder Judicial, y de la que desarrolla el Ministerio Público.



"Esta investigación tiene el fin de esclarecer si existe o no responsabilidad", dijo. "Debe llevarse ante los tribunales a quienes hayan participado en esta conspiración".

Para Hernández no debe quedar un ápice de duda, "determinar si estamos del lado que busca combatir a los criminales o no".



"Es mi obligación defender la seguridad de los hondureños", agregó al advertir que "si se comprueba que la resolución es en el marco de la justicia, tendremos que respetarla".

El juicio contra estas 22 personas se realizó por segunda ocasión, "luego que hace un año se anulara el primer debate iniciado a finales de 2017 y en el que se detectaron una serie de irregularidades cometidas por parte del Tribunal de Sentencia Integrado, que en ese momento dejó en libertad a varios miembros de esa estructura criminal , y ahora, de nueva cuenta absuelve al resto de imputados".