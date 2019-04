Dejan en libertad a 22 presuntos pandilleros, denuncia Ministerio Público

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Ministerio Público (MP) lamentó este martes que el Tribunal de Sentencia haya absuelto a 22 supuestos integrantes de la pandilla Barrio 18 acusados de varios delitos.



El ente acusador asegura que presentó las suficientes pruebas contra estos individuos, quienes están señalados de asesinato, asociación ilícita, ocultamiento de vehículo robado y uso de armas y municiones prohibidas en perjuicio de 27 personas y de la seguridad interior del Estado de Honduras.



El MP lamentó que dicho fallo absolutorio se dictó por mayoría y no por unanimidad, "es decir que un juez emitió su voto disidente, señalando que a su criterio, el Ministerio Público presentó suficiente prueba de cargo para que se decretara una Sentencia Condenatoria".



La fiscalía recordó que este juicio, que comenzó el 8 de enero pasado, se realizaba por segunda ocasión, "luego que hace año se anulara el primer debate que había iniciado a finales de 2017 y en el que se detectaron una serie de irregularidades cometidas por parte del Tribunal de Sentencia Integrado con Jurisdicción Nacional, que en ese momento dejó en libertad a varios miembros de esa estructura criminal , y ahora, de nueva cuenta absuelve al resto de imputados".



"Entre esas anomalías señaladas por la Fiscalía, por ejemplo, el órgano jurisdiccional retrasó por más de un año el desarrollo del juicio, lo que afectaba el caso en lo atinente al vencimiento de la Prisión Preventiva de los peligrosos pandilleros".



Las personas que quedaron en libertad son: Breayan Leonel Ordóñez Centeno (34) alias "Bellaco", Brayan Alberto Romero García (31) alias "Siniestro", Karen Vanessa Alfaro Mejía (27) alias "Sheyri", Luis Alfredo Ramírez Cáceres (22) alias "Chango", Jaime Alexander Ramírez Cáceres (24) alias "Little Serio".



Asimismo, Walter Alexander Betancourth Cruz (34) alias "Guri", Joaquín Ernesto García Orellana (22) alias “Topo", Héctor Manuel Pineda Ávila (24) alias "El Rolo", Olvin Francisco Pineda (22) alias "Die", Maynor Antonio Vásquez Hernández (36) alias “Blue”, Hugo Franklin Cálix Ávila (37) alias "Ángel", Rony Edgardo Torres Pérez (33) alias "Tamper", Javier Antonio Pineda (25) alias "Vegueta”, Jesús Armando Chévez Cruz (22) alias "Chuy".



Además de Franklin Joel Campos Romero (25) alias "Yorchie", Rafael Edgardo López Ramos (20) alias "Lunatic", Santos Jesús Orellana Quintero (35) alias "Longly", Loryin Sirene Baca Medina (32) alias "Crimen", Nelson Jesús Raudales Castro (21) alias "Largo", Denis Augusto Rodas Zerón (33) alias "Sonic”, Obed Isaí Alemán Iscoa (36) alias "Tacoma" y Juan José Chávez Álvarez (22) alias "El Compa Juan".



Casos presentados por el MP

De acuerdo al expediente investigativo, el 12 de septiembre de 2014, Ever Nahún Silva Flores (19), llegó a Tegucigalpa, procedente de Sabanagrande, acompañado por varios compañeros, para tomarse unas fotos de graduación.

En horas de la tarde a la altura del antiguo cine Centenario de Comayagüela, fue interceptado por unos individuos que le pidieron se levantará la camisa y les preguntaron a qué pandilla pertenecía, el joven contestó que a ninguna.

Sin embargo, a eso de las 8:00 de la noche se hizo el levantamiento de Silva Flores, en la tercer entrada del mercado Zonal Belén y según al dictamen médico forense fue muerte por estrangulamiento. En este hecho, se constató la participación de "Ángel" y "Sheiry", a título de autores materiales.



En otro hecho, el 16 de septiembre de 2014, en la colonia Villeda Morales, sector La Leonarda, asesinaron a Reyna Juventina Hernández y a su hija Breyci Paola Hernández Sánchez.

Madre e hija estaban sentadas fuera de su casa cuando pasó un vehículo doble cabina, color gris y sujetos con chalecos antibalas se bajaron del automotor y abrieron fuego en reiteradas ocasiones contra las mujeres.

Se confirmó que en este hecho criminal participaron, "Ángel" y "Chuy", como autores intelectuales y como autores materiales, "Macuto", "Chino", "Rasta", "Bellaco" y otros miembros de la 18.



Por otro lado, el 18 de septiembre de 2014, a eso de las 6:15 de la noche, dos hombres que se transportaban en un automóvil tipo turismo, abordaron un autobús tipo “Rapidito” de la ruta Tegucigalpa-Valle de Ángeles, abriendo fuego contra Eligio Durón Aceituno. En este caso se identificó como autor intelectual a "Ángel" y como autores materiales otros miembros de la estructura criminal.



El extenso Requerimiento Fiscal relata además que el 24 de septiembre de 2014, a eso de las 3:00 de la tarde, a la casa de otra víctima llegaron tres sujetos vestidos con indumentaria militar y abrieron fuego contra su humanidad.

Pese al mortal ataque se logró trasladar al herido al Hospital Escuela Universitario (HEU), donde perdió la vida. El autor intelectual de este caso fue "Ángel" y material "Yorchie" y otros miembros de la 18.



Luego, el 4 de octubre de 2014, se realizó levantamiento cadavérico en la colonia Independencia, bloque 28, de Yonis Saúl Cruz Moreno (47), con un trauma encéfalo craneano abierto, se identificó a "Ángel", como autor intelectual y material a otros miembros de la 18.



Asimismo, el 7 de octubre de 2014, se efectuó levantamiento cadavérico de Rommel Francisco Mena Quiroz (31), cerca de la zona de deslizamiento de la colonia Ciudad del Ángel, su cuerpo fue encontrado en el interior del maletero de un vehículo, marca Honda, color gris, placa PCV1569, con causa de muerte asfixia por estrangulación. En este asesinato, los autores intelectuales fueron: "Ángel", "Crimen", "Chuy" y autores materiales "Yorchie" junto a otros miembros de la pandilla 18.



El mismo 7 de octubre de 2014, asesinaron a la estudiante de Periodismo, Liliana Reyes Ventura, y al conductor del taxi, Daynis Flores Solórzano. Los autores materiales fueron: "Ángel", "Chuy" y "Guri" y los intelectuales otros miembros de la misma organización criminal.



También, el 10 de octubre de 2014, a eso de las 8:30 de la mañana, se llevó a cabo levantamiento en la aldea "El Lolo", se trataba de Idalia Quiroz (35), con dictamen preliminar de muerte asfixia por estrangulamiento. Los autores materiales son: "Ángel" y "Yorchie”.



Unos días después, el 27 de octubre de 2014, a eso de las 8:10 pm, se realizó levantamiento en la colonia Altos de La Granja, el cadáver pertenecía a Daniel Fabricio Perdomo Moreno (24), causa de muerte asfixia por estrangulación. Como autores intelectuales se vincula a "Ángel", "Sheiry" y materiales otros miembros de la pandilla 18.



Posteriormente, el 30 de octubre de 2014, se registró levantamiento cadavérico, en la colonia Villa Cristina, sector Santa Mónica, cerca de la pulpería Maya, de Katy Dartiela Gálvez Almendárez (14), en el asesinato de acuerdo a la investigación participó "Ángel" como autor intelectual y como material "Yorchie".



Un día después, se realizó el levantamiento, a las 10:00 de la mañana, de un cadáver en la colonia Altos de La Granja, se trataba de Jorge Orlando Espinoza (33), manera de muerte asfixia por suspensión, a “Ángel” de igual forma se le vincula a esta muerte.



Asimismo, el 2 de noviembre de 2014, se reportó levantamiento cadavérico en la colonia Villa Adela de Carlos Alfredo Espinal Godoy, causa de muerte homicida con trauma encéfalo craneano abierto. En tal hecho se determinó que intelectualmente participo "Ángel" y como autores materiales otros miembros de la 18.



El 4 de noviembre de 2014, en la aldea Las Casitas, sector 4, se le dio muerte a Junior Javier López Godoy (30) y a Oscar Fabricio Galo Godoy (23). En este doble asesinato los autores intelectuales fueron: Ángel", "Crimen", "Blue" y autores materiales "Lunatic" más otros miembros de la 18.



Un 16 de agosto de 2014, se realizó levantamiento cadavérico en la colonia Smith, de María Elena Pastrana Chavarría (20), encontrada en un costal color blanco, atada con cabuya, causa de muerte asfixia por estrangulación. Los autores intelectuales según el expediente; “Ángel" y materiales "Die" junto a otros pandilleros.



Por otro lado, el 12 de junio de 2014, se efectuó levantamiento en la colonia Tiloarque, de una persona identificado como "Mandraker", por causa de muerte trauma encéfalo craneano abierto. Se vincula como autor intelectual a "Vegueta" y materiales otros miembros de la 18.



Ese mismo día en la aldea El Reventón, en Zambrano, se hizo el reconocimiento de los cadáveres de los hermanos Jonathan Jesús (22) y David Isaías Artica Zepeda. Se logró establecer la participación intelectual de "Vegueta" y a título de autor material a "El Topo".



El 13 de julio de 2014, en la colonia Villeda Morales, se hizo el levantamiento cadavérico de Marvín David Pineda (30), causa de muerte por trauma encéfalo craneano abierto. Se vincula como autores intelectuales a "Vegueta" y "Tamper", así como autor material a "Largo".

Ese mismo día, también se dio levantamiento cadavérico, en la colonia Rivas, cerca de Camosa, de Alexi Nahún Centeno Aguilar, como autor intelectual se vincula a "Tamper" y como autor material a "Chango" más otros miembros de la 18.



El 26 de julio de 2014, se registró levantamiento en la colonia Monseñor Fiallos del joven Kevin Geovanny Ortega Navas (23), muerte ocasionada por asfixia por estrangulación, la investigación determina que los autores intelectuales fueron "Vegueta" y "Tamper".



El 27 de octubre de 2014, se encontró a inmediaciones de la Universidad Politécnica de Ingeniera, en Altos de la Granja el cuerpo de Daniel Fabricio Perdomo Moreno (23), causa de muerte asfixia por estrangulamiento, se determinó la autoría intelectual de "Ángel", y "Sheiry" y como autores materiales a “Little Boy" y "Suicida".



Finalmente, el 23 de julio de 2014, en la colonia Peña por Bajo, se hizo el levantamiento cadavérico de Denis Josué Aguilar Romero (20), según el expediente participaron como autores intelectuales "Vegueta" y "Tamper" y materiales otros miembros de la pandilla 18.



Casación

Desde ya, un Equipo Fiscal trabaja en lo que será un Recurso de Casación, que en el momento procesal oportuno se presentará ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a efecto de revertir la sentencia absolutoria dictada hoy a favor de los peligrosos pandilleros acusados en 27 asesinatos.