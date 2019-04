Marlon Tábora: “Empresa Energía Honduras no ha dado los resultados esperados”

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Energía Honduras (EEH) vino al país a cumplir cuatro objetivos para mejorar las finanzas de la ENEE.



Entre los más importantes destacan la reducción de pérdidas del sistema de distribución y la operación comercial y su optimización. No obstante, las metas negociadas en el contrato de concesión de siete años y seis meses no han sido cumplidas.



El martes el coordinador del Gabinete Económico, Marlon Tábora, fue contundente: “EEH no ha dado los resultados esperados”. Subrayó que se revisará el contrato vigente desde enero de 2016.



Agregó que han comenzado las conversaciones con ejecutivos de EEH sobre el tema de la revisión del contrato. “Hemos hablado que para nosotros es inaceptable que las pérdidas no se hayan reducido”, dijo al ser consultado sobre el cumplimiento

del contrato.



La Empresa Energía Honduras es una de las más cuestionadas en el país por diversos sectores de la sociedad y, sobre todo, por los 1,855,957 clientes, quienes en su mayoría aseguran que desde que comenzó a operar el sistema de distribución de la ENEE el costo de la energía se ha disparado.



Marlon Tábora apuntó que se sentará con los ejecutivos de EEH para abordar el tema de la revisión del contrato.



Los constantes reclamos de los abonados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica van desde cobros excesivos hasta las lecturas promediadas.





Los abonados denuncian que el cambio de medidores ha significado un fuerte incremento en el pago de energía consumida.





A lo anterior se suma el incumplimiento de las metas de reducción de pérdidas, que en el primer año de operar el sistema de distribución fue de 4.05%, ligeramente mayor que el 4% programado, pero que en el segundo periodo fue de 1.74% menor que el 3% estimado.



La meta es reducir las pérdidas en 17% en siete años, a partir de la línea base de 31.95% del 30 de noviembre de 2016.



A lo anterior se suma el incumplimiento de las metas de inversión; en el primer año era de 93.8 millones de dólares y lo ejecutado alcanzó apenas 40.1 millones y para el segundo periodo lo programado era de 113 millones y lo concretado 60.9 millones. En esos dos año el consorcio honduro-colombiano dejó de invertir 105.8 millones de dólares.



El plan a siete año es invertir 358.2 millones de dólares.



Incumplimiento

Un fuerte sector de la empresa privada de Honduras ha venido cuestionando el desempeño de EEH.





Gran parte de los reclamos en las oficinas de EEH son por las lecturas promediadas y por cobros excesivos en las facturas mensuales.





El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy, señala que la Empresa Energía Honduras ha mejorado la estabilidad del servicio eléctrico, tal como lo revelan los informes de Manitoba Hydro sobre los indicadores técnicos.



No obstante, asegura que “después de dos años Guy Pierrefeu, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIC), dijo a EL HERALDO que “creo que EEH no ha cumplido con los objetivos formulados en el contrato”.



En su comunicación telefónica desde Estados Unidos agregó que la Empresa Energía Honduras aún tiene muchas cosas que cumplir.



Algunos sectores productivos como la camaricultura no reportan quejas o reclamos porque las plantas al ser consideradas grandes consumidores negocian las tarifas con la ENEE, de acuerdo con Javier Amador, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah).



Las propuestas

Varias organizaciones gremiales de Honduras han realizado análisis sobre la situación de la medición eléctrica y del sistema energético.



Según un pronunciamiento del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras (Cimeqh), “los consumidores de energía eléctrica del país han incrementado considerablemente los reclamos debido a supuestas inconsistencias en el proceso de medición y facturación”.





Las amnistías aprobadas por el Congreso Nacional han ayudado a que los usuarios morosos se pongan al día con la ENEE.





“Para el CIMEQH existen una serie de errores sobre el tema de medición de energía”. Aclara que el único responsable del proceso de medición de energía eléctrica es la ENEE, la ENEE ha contratado los servicios de EEH para realizar la medición.



Agrega que la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) a quien debe supervisar es la ENEE por ser la única empresa distribuidora en el país.



El citado colegio profesional sostiene que es ilógico que la ENEE coloque a EEH como el único responsable de los errores de medición.



Para subsanar los errores de lecturas promediadas e incrementos en el consumo de energía, como lo vienen denunciando los abonados de la estatal eléctrica, el CIMEQH propone crear un ente independiente que realice ensayos y calibraciones sobre los procesos de medición.



Agrega que este organismo debe ser certificado por la American National Standards Institute (ANSI, por sus siglas en inglés) y por International Electrotechnical Commission (IEC, por sus siglas en inglés).





El bono favorece a casi 1.4 millones de clientes de la ENEE.









“ENEE como responsable de la distribución y EEH como ente contratado para la ejecución deben asegurar que todo cambio de medidor sea grabado en el sistema de facturación, en el ciclo de mes correspondiente, para evitar facturar en base a promedios y lecturas acumuladas cargados a los usuarios finales en la primera factura grabada con el

nuevo medidor”.



También plantea una CREE proactiva para que cumpla con las obligaciones contempladas en la ley.



La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) también ha realizado su análisis sobre el sector eléctrico y en una de sus partes recomienda “renegociar el contrato de EEH, que el gobierno comience de inmediato el pago mensual de la energía que consume la ENEE”.



A la ola de señalamientos en contra del operador del sistema de distribución se han sumado los líderes políticos.