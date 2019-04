Empresa Energía Honduras sigue con altos cobros y lecturas promediadas

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Energía Honduras (EEH) vuelve a estar en medio de la polémica.

Cada día aumentan, en sus 43 oficinas de atención al cliente que tiene en el país, los reclamos de los abonados por altos cobros que aparecen en sus facturas mensuales.

Así lo constató EL HERALDO mediante un recorrido que realizó por varias oficinas que operan en centros comerciales de la capital de la República.

La aplicación de abusivos cobros y las lecturas promedios fue confirmada por las autoridades de la Superintendencia de Alianzas Público Privadas (SAAP), que es la dependencia que supervisa las APP.

Según los informantes, una de las causas de las lecturas promediadas es que aún hay alrededor de 200,000 clientes de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), especialmente del sector residencial, que no tienen medidores.

Agregaron que a mediados del año pasado, la cantidad de usuarios sin contadores era de 500,000, el que se redujo después que el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, anunciara en noviembre de 2018 medidas para frenar los abusos de la EEH.

A lo anterior se agregan aspectos técnicos al momento de la lectura por parte del personal de la Empresa Energía Honduras que resulta en abusivos cobros mensuales.

A diario son decenas de personas que reclaman por los abusivos cobros.

Indignación

Las experiencias que viven los abonados de la ENEE en las oficinas de atención al cliente de EEH no son agradables.

En sus rostros es evidente el malestar por los altos consumos de energía que se reflejan en su facturas y que la mayoría de ellos aseguran no corresponde a la realidad de sus hogares.

“Aquí uno viene a reclamar por los abusivos cobros que nos aplican, al final no nos resuelven y no queda más que pagar para evitar que nos corten el servicio”, dijo Samuel Antúnez, un capitalino de 47 años al momento de salir de una oficina de EEH de presentar un reclamo.

Al consultarle desde cuándo está pagando más por el consumo eléctrico, mostró su factura y respondió que desde que le cambiaron el medidor análogo por un digital, “fue en diciembre que llegaron los de EEH a quitar el contador que había comprado, no estaba ese día en la casa y mi hijo los recibió, desde esa fecha pasamos de pagar 1,200 a 2,000 lempiras”. ¿Qué le resolvieron en EEH?, se le preguntó y su respuesta fue inmediata: “Nada, solo me dijeron que pagara porque ya me iban a emitir la factura del siguiente mes y así evitar que me corten el servicio”.

Casi en los mismos términos respondió Rosa, una persona que trabaja en una compañía de limpieza. “Nosotros pagábamos entre 500 y 600 lempiras mensuales, en la casa solo vivimos cuatro personas, pero la mayor parte del día pasa sola, hoy nos sale entre 800 y 850 lempiras por el televisor, la refrigeradora, la estufa y tres bombillos que siempre hemos tenido”, agregó.

Juan Carlos Argeñal, maestro de educación primaria, relató que su vivienda estuvo deshabitada dos meses y siempre en su factura mensual aparecieron consumos de 214 y 236 kilovatios hora. “Hice el reclamo, me preguntaron por qué no había notificado antes de que la casa iba a quedar solar, pero al final no me resolvieron nada”, subrayó al momento de mostrar su factura de febrero de 2019.

Verificación

La canadiense Manitoba Hydro International (MHI), que es la responsable de la supervisión del contrato de Empresa Energía Honduras, cada mes brinda un informe sobre las incidencias en el sistema comercial de EEH-ENEE.

En uno de sus apartados revela que en diciembre pasado se registraron 5,432 casos de revisión y explicación de factura, 2,432 consumos promediados y 3,831 de revisión y cambio de medidor. Para enero de 2019, esas cifras observaron un incremento al reportarse 8,257 casos de revisión y explicación de factura, 2,678 consumos promediados y 4,696 revisión y cambio de medidor.

En el reporte de febrero pasado, Manitoba Hydro revela el resultado de varios casos investigados. “Se revisó al cliente... que tuvo en los períodos 18/08 y 18/09 ajustes de 903 kWh por mes (1,806 kWh en total), equivalente a L 7,281.08 debido a que tenía menos facturación que lo evidenciado en sus lecturas reales. Posteriormente en el período 18/11 se le realizó una rectificación con base en el ajuste mencionado; luego se le devolvieron los mismos 1,806 kWh equivalentes a 8,648.45 lempiras”.

Otros caso muestra que “se rectificaron los promedios facturados en los ciclos 18/09 y 18/10 debido a una reclamación del cliente. Ya que antes de 18/08 y después de 18/11 se contó con lecturas reales, fue posible realizar la rectificación de 527 kWh a favor del cliente, ya que había sido facturado por encima de sus consumos reales”.

En el vigésimo cuarto informe de MHI contiene una consulta a EEH: ¿Cuáles son los casos típicos que más atienden en sus sedes, en general? La respuesta de los ejecutivos de la Empresa Energía de Honduras fue que “los reclamos de cuentas con promedios de consumos, ajustes de energía consumida y no facturada, y altos consumos facturados”, en particular para históricos de clientes en años donde la empresa no operaba y, por lo tanto, no se cuenta con información suficiente para hacer correcciones. Agrega que en estos casos se solicita información a ENEE, quien normalmente no tiene registros.

Correctivos

A finales de noviembre de 2018, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, autorizó la conformación de una comisión interinstitucional para atender las quejas de abusos de EEH en contra de los usuarios de la ENEE.

De acuerdo con MHI, en el marco del cumplimiento de los compromisos adquiridos por EEH, se definió como la fecha de cierre septiembre de 2018 en la que se reportaron 339,304 casos de clientes promediados. De septiembre de 2018 y enero de 2019 se observó una reducción de 339,304 a 210,573 casos, o sea 128,731 menos.

Los mayores avances corresponden a lecturas no actualizadas al reducirse de 143,287 a 62,660 casos en cinco meses.

Los reclamos por anomalías asociadas a equipos de medida bajaron de 113,147 a 89,056.

“En el período evaluado se alcanzó una reducción de 128,731 promedios, lo que representa una reducción de 7.15 puntos en el porcentaje de clientes promediados a nivel nacional, quedando 210,573 clientes a fin de enero 2019 con promedios”, sostiene el documento.

No obstante, el informe de Manitoba revela que la cantidad de clientes promediados por mes, que a enero de 2019 eran 210,573, a la fecha de publicación del informe (27 de febrero de 2019) asciende a 210,845.De aquellos clientes que han sido promediados por sobre su consumo real, se han efectuado las refacturaciones correspondientes, devolviéndose alrededor de 53 millones de lempiras en diciembre de 2018.

A partir de la facturación de abril de 2019, según MHI, en la medida que se verifiquen diferencias en promedios mal aplicados, serán rectificados en energía y en lempiras mediante un proceso que confirme lo leído y consumido.