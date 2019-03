Aseguran lujosa casa a hermana de Rosa Elena de Lobo, ex primera dama de Honduras

FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS.- En su segundo día consecutivo, las autoridades continúan asegurando bienes a las personas involucradas en el caso la Caja Chica de la Dama.



Esta vez, una lujosa casa fue asegurada a Gisela Patricia Bonilla Ávila, hermana de Rosa Elena de Lobo, ex primera dama de Honduras.



Pero según las investigaciones, también es esposa de Mauricio Mora, otro de los salpicados por el mismo caso de corrupción.



La vivienda está localizada en El Reloj, en la aldea El Chimbo de Santa Lucía, a solo 22 kilómetros de la capital.



Este procedimiento se realizó solo horas después de que miembros de Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción e Impunidad (Ufecic) del Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) aseguraran cinco bienes de la ex primera dama.



Jorge Galindo, vocero de la Atic, explicó que la vivienda estaba deshabitada.



Asimismo, mencionó que tienen planificado asegurar un apartamento cercano al Anillo Periférico de Tegucigalpa, un local en un centro comercial en el bulevar Suyapa y otro local comercial que pertenece a una sociedad mercantil, pero no especificó los días.

Las investigaciones señalan que estas casas fueron adquiridas con fondos del Estado.