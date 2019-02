Mario Segura: “El gobierno debería convocar a un diálogo al sector café”

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Para Mario Segura, productor de café y actual diputado del Congreso Nacional (CN), el gobierno debe llamar a los actores del rubro a dialogar ampliamente sobre la problemática actual.

Mencionó que más que la gobernanza, el sector tiene un serio problema con el endeudamiento de los productores generado por la caída de los precios.

“Ha habido quejas de algunos sectores que quieren más transparencia en el manejo de fondos, yo creo que se necesita también ser responsables cuando se habla de las instituciones del café”, manifestó Segura.

A criterio del entrevistado, quienes tiene pruebas deben presentarlas a la fiscalía y pedir la intervención del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

“El Ihcafé es un híbrido de lo público y lo privado. Hay ciertos componentes de financiamiento que los ha otorgado el gobierno, que deben ser auditados por el Tribunal”, explicó Segura.

El problema, dice el diputado, tampoco se resuelve auditando fondos o quitando dirigentes cafetaleros.

“El problema es estructural de precios, donde no hay rentabilidad. El endeudamiento sobrepasa los 9,000 millones de lempiras que el productor en este momento no puede pagar”, enfatizó. No obstante, reconoció que es necesario estructurar una política cafetalera que le dé salidas al sector que está a punto de entrar en la desesperación, tras registrar siete años con bajos precios.

Además, los caficultores realizan las aportaciones para el Ihcafé y para el mantenimiento de las carreteras. En total, son más de 600 millones de lempiras anuales, detalló.

“Sino buscamos una salida de cómo el productor le puede hacer frente a la situación, la caficultura del país está destinada a su extinción. El gran convocador es el gobierno. Yo creo que el gobierno debería convocar a un diálogo al sector café, porque esto es una bomba de tiempo”, advirtió.