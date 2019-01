Honduras será pionero en Centroamérica si crea Tribunal de Justicia Electoral

En el territorio nacional este particular ha quedado abierto e indefinido y por tal razón se pretende regularlo por un período adicional desde el Congreso o que sea uno de los temas a consultarle al pueblo a través de un plebiscito.

Álvaro Mejía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- De concretizarse en el Congreso Nacional la separación de las funciones administrativas y jurisdiccionales del actual órgano electoral, Honduras se convertiría en pionera en crear un Tribunal de Justicia Electoral (TJE) en Centroamérica.

A la fecha, no hay ninguna nación de la región que posea una entidad autónoma e independiente que ejecute los actos y procedimientos de justicia electoral, sino que en la mayoría recaen en el mismo organismo administrativo.

No obstante, solo en el caso de Costa Rica la función jurisdiccional no depende del Poder Judicial, ya que su Tribunal Supremo Electoral (TSE) puede dictar resoluciones irrecurribles en materia electoral, es decir que no se admite ningún procedimiento jurídico para que pueda ser cambiada una determinación.

Situación en CA

EL HERALDO constató a nivel de la región centroamericana cómo se encuentran los países en relación a los temas políticos cuyas enmiendas están por discutirse y aprobarse esta semana en la Cámara Legislativa hondureña.

Sobre el tema de la segunda vuelta o balotaje, que consiste en otra votación entre los dos candidatos que obtuvieron más votos en la primera ronda, existe un rezago debido a que en Guatemala, El Salvador y Costa Rica ya se ha aplicado este procedimiento.

En el caso de Nicaragua solo se encuentran definidos los parámetros así como el porcentaje para acudir a una segunda elección, sin que todavía esta opción se haya llevado a cabo.

Aunque una de las reformas planteadas en Honduras consiste en promover el voto electrónico, solo en Costa Rica, así como en Guatemala, se ha ensayado esta modalidad de ejercer el sufragio mediante el uso de plataformas digitales.

Honduras se encuentra entre los países de América Latina que emplean el voto en el exterior durante un proceso electoral, pero ahora se quiere avanzar para que este sea por correo aéreo en Estados Unidos y siempre en el nivel presidencial.

En CA, únicamente El Salvador cuenta con esta forma de votación, a diferencia de Guatemala y Nicaragua que no lo ponen en práctica.

Modelo

“El modelo de organismo electoral dividido busca asegurar un funcionamiento más eficaz de las tareas técnicas-administrativas y una aplicación más oportuna y definitiva de la justicia electoral, superando las limitaciones que se han identificado en los últimos procesos electorales”, subraya el informe de propuestas de enmiendas electorales elaborado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y que fue entregado al CN.

Añade que “la efectividad de la estructura institucional actual responde a un sistema bipartidista que ya no está vigente”. En relación a la reelección presidencial se permite en Costa Rica, pero de forma alterna y no por períodos consecutivos.

En el territorio nacional este particular ha quedado abierto e indefinido y por tal razón se pretende regularlo por un período adicional desde el Congreso o que sea uno de los temas a consultarle al pueblo a través de un plebiscito.