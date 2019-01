Gobierno, empresa privada y obreros acuerdan aumento al salario mínimo

TEGUCIGALPA, HONDURAS. - El nuevo salario mínimo para la clase trabajadora del país ya está definido para que se haga efectivo en los años 2019 y 2020.

Las empresas que tienen de 1 a 10 empleados el aumento será de 4.77% y de 11 a 50 trabajadores un 5 por ciento.



Mientras que las que tienes de 51 a 150 empleados deberán pagar para este año 2019 un 6.4% y para el 2020 un 6.75%, respectivamente.



Asimismo, las que emplean a más de 151 trabajadores el incremento del salario mínimo será de un 7% y 7% porcentajes respectivos a cada año.

Reunión

Desde temprano, los representantes de las centrales obreras se reunieron en las instalaciones del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) a inmediaciones de la colonia Kennedy, donde definieron los porcentajes que presentaron a los empresarios.



Las reuniones entre la comisión tripartita, gobierno, empresarios y trabajadores se habían suspendido desde el 21 de diciembre del año anterior, debido a las fiestas de Navidad y Año Nuevo.



Fue hasta ayer que se volvieron a encontrar en la sede del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) en una reunión que fue convocada para las 11:00 de la mañana, pero que comenzó después de la 1:00 de la tarde, cuando los principales actores ya habían almorzado.

Mario Sales, representante de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), declaró que como trabajadores decidieron reunirse antes de llegar a la mesa de negociación para definir todos los porcentajes, sobre todo en la parte agrícola donde no tenían un acuerdo unánimes en la negociación.



El dirigente obrero señaló que el acuerdo era necesario, debido a que muchas empresas no pagan el salario retroactivo después de aprobado el incremento al salario mínimo y eso implica demandas para las empresas.



A la mesa llegaron con un avance del 90 por ciento de las negociaciones y se tomó como base el índice de inflación interanual, que al cierre del 2018 fue de 4.22%, según el Banco Central de Honduras (BCH).



Sectores

Los aumentos se definieron de acuerdo a las actividades económicas y el número de empleados de cada una de las empresas.



La primera categoría es de agricultura, silvicultura, caza y pesca; en explotación de minas y canteras; industria manufacturera; electricidad, gas y agua; construcción; comercio por mayor y menor, restaurantes y hoteles; transporte, almacenamiento y comunicaciones; establecimientos financieros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas; servicios comunales, sociales y personales, seguridad y limpieza y las actividades en hospitales.



En las negociaciones se estaba buscando proteger a la Micro-Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme) debido a que estas son las que tienen contratados a un 57% de los trabajadores en el país.



Josué Orellana, presente Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH) afirmó que todos los sectores estuvieron de acuerdo en que las negociaciones se hagan cada dos años, sobre todo para evitar acuerdos en años políticos y así no se haga proselitismo con el salario mínimo.



Datos de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) proporcionado a EL HERALDO, indican que un total de 1,538,312 personas se ven beneficiadas con el aumento al salario mínimo, que representan el 37.61% de los asalariados a nivel nacional.