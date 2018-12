Directora de Medicina Forense denuncia que fue destituida de su cargo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- De forma sorpresiva fue removida de su puesto este jueves la directora Departamento de Medicina Forense, Julissa Villanueva, quien interpuso una denuncia por la violación de sus derechos ante la oficina del Conadeh.



En horas de la mañana trascendió que Villanueva había sido destituida por el Ministerio Público (MP), sin embargo, el vocero de la fiscalía desmintió esa información y aseveró que la doctora cuenta con un permiso especial para estudiar una especialidad en el extranjero.



“Ella solicitó un permiso para ir a estudiar al extranjero y seguirá gozando de su sueldo, pero se desenvolverá como médico patóloga”, aclaró Yuri Mora la tarde de este día.



Por su parte, Villanueva explicó que ella había solicitado un permiso para prepararse en el extranjero, no obstante, le llegó una nota donde se le informaba que fue destituida como directoras.



"Yo nunca pedí que me destituyeran, yo le que pedí fue un permiso, nada más. ¿Por qué me tenían que destituir?", preguntó. Asimismo, la médico forense aseguró que su despido viene por las denuncia que hizo sobre el supuesto asesinato de la agente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Sherill Hernández Mancía (28).



"Ese es un caso que he denunciado y porque ya pasaron seis meses. A esa muchacha la mataron y nadie dice nada, a todo mundo se le olvido y detrás de ese caso hay más", reveló.



El Ministerio Público (MP) nombró como Director Interino de Medicina Forense al doctor Ismael Raudales, quien a partir de este jueves toma el control del ente.