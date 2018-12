Madre de Carlos Collier sobre libertad condicional a culpables de encubrimiento: "En sus ojos vi el rencor y odio"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tatiana Nuñéz, la madre del universitario Carlos Emilio Collier Núñez, manifestó sentirse frustrada ante la libertad condicional que les fue otorgada a Olga Marina López Ferrufino, James Alexander O´Connor Márquez, José Carlos Zamora Mejía y Elías Chaín Alvarado, los cuatro jóvenes declarados culpables de encubrimiento en el crimen de su hijo.

"Ellos dentro de unas horas estarán libres. Que Dios ponga su mano en nosotros y en ellos y que viva Honduras y las muertes, porque ese es el mensaje que nos han dado", dijo entre lágrimas.

Sobre la libertad que gozarán los cuatro implicados, que este miércoles saldrán de la Penitenciaría Nacional de Támara, Tatiana reveló sentir temor. "Pese a que tienen una orden de alejamiento por el juez, no significa que no pueden hacer algo... se lo hicieron a mi hijo que era su amigo, ¿no se lo van a hacer a otras personas? En sus ojos vi el rencor y el odio que tienen hacia mí... cuando esto no es una guerra o una competencia, es un tema de justicia de un país. Perdimos la guerra, pero seguimos con Dios".



La madre de Carlos Collier también detalló que el perdón a todos los involucrados en el crimen de su vástago aún está en proceso. "Ellos fueron a tirar el cadáver a un basurero, pero ya no puedo hacer nada, ya fueron premiados, ya tienen su libertad. Que les vaya bien en la vida. Dios me tiene que ayudar a transformarme, levantarme y ser una mejor persona", ilustró.

Con la medida de libertad condicional los cuatro imputados no podrán salir del país, deberán firmar el libro en los Juzgados y no tendrán permitido acercarse a la familia doliente.



La audiencia para determinar la pena está programada para el próximo 17 de enero de 2019.