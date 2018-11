Por amenazas a muerte principal implicado en el caso Pandora estará bajo protección de la Atic

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Por presuntas amenazas a muerte, el principal implicado en el Caso Pandora, vinculado en la desviación de más de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Fernando Suárez, estará bajo la protección de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic).



Tras presentarse a la justicia voluntariamente, el implicado recibió un auto de formal procesamiento en su audiencia de declaración por la presunta comisión de los delitos de fraude, malversación de caudales públicos y uso de documentos públicos falsos.



Sin embargo, la defensa de Suárez solicitó al juez aplicar medida de custodia específica por parte de la Atic, petición que fue concedida por el togado que conoce el caso.



Así lo informó Omar Menjivar, uno de los abogados del imputado, quien explicó que lo anterior es debido a las amenazas de muerte que ha recibido su cliente por lo que ha delatado ante la fiscalía y el tribunal de justicia.



"Va a estar recluido en una celda de la Atic... durante el proceso. Es una medida cautelar que está prevista en el Código Procesal Penal. Se ha acreditado que es objeto de amenazas que ponen en peligro su vida, la de su familia, de su esposa, de su hija, su madre y sus hermanos", detalló el defensor del implicado.



Al preguntarsele de dónde y por qué estaría recibiendo este tipo de amenazas, Menjivar reveló que "por los implicados en este caso; por la información privilegiada que conoce y que ha dado a conocer al Ministerio Público y al Tribunal".



"Como abogado defensor jamás, en mi conducta profesional, jamás vendría a una audiencia de este tipo a decir que mi representado es inocente, tiene responsabilidad y responsabilidad clave", aseveró.



Agregó que su cliente "fue un participante de todo estos que consistieron nada más ni nada menos en el saqueo de 282 millones de lempiras solo de la Secretaría de Agricultura (y Ganadería)".



"Saquearon fondos del Congreso; saquearon fondos de otras instituciones del Estado, de Sedis, de Infop, del Pani y todos justificados en proyectos, supuestamente, para beneficiar a la gente pobre, a los niños, a las mujeres, a los campesinos, todo es farsa", declaró.



Asimismo, el profesional del derecho reveló que su cliente se presentó ante la justicia para aceptar su culpa, además a delatar que los hechos que ocurrieron, no fueron aislados, que se le ocurrieron a él o al exsecretario del SAG, Jacobo Regalado, tal y como, según él, se ha manejado en los medios de comunicación y en la misma fiscalía.



"Ha venido a delatar que lo que ocurrió fue producto de la decisión, planificación, ejecución, supervisión de una organización criminal, que lamentablemente es la que dirige el Estado de Honduras".



"Que esa organización criminal tenía una dirección ejecutiva. Que esa dirección ejecutiva la ejercía, nada más ni nada menos que Hilda Hernández, con delegación, conocimiento directo del Presidente actual de la República. Ellos son los cabecillas de esto, no Fernando. Fernando era una pieza a la cual se le asignó un rol, lo cumplía o lo cumplía una vez que se metió a eso zafarse no era tan fácil", sentenció.