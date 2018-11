Comisión pide al presidente tomar acciones contra el ministro de Salud, Octavio Sánchez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Comisión de Transformación del Sistema de Salud pidió este martes al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, tomar acciones contra los funcionarios del sistema sanitario.



El ente denunció al ministro Octavio Sánchez por no reconocer las facultades de la Comisión, ya que presuntamente dio instrucciones a sus subalternos para que no les brinden información.



"La Comisión ha perdido la confianza del titular de la Secretaría de Salud, especialmente porque no reconoce las facultades de la Comisión Especial. Este ha girado instrucciones a sus subalternos de no entregar información que solicitemos", denunciaron.



"Es un claro agravio a los usuarios del sistema por el menosprecio al trabajo realizado por los miembros de la Comisión, es una verdadera muestra de indiferencia; falta de interés", lamentaron los interventores.



Asimismo, anunciaron que la reanimación del proceso de reforma al sector queda en manos del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, quien tendrá que tomar las medidas respectivas del caso.



Por su parte, la integrante de la Comisión, Julieta Castellanos, dijo que hasta ahora no han encontrado el acompañamiento por parte las autoridades.



"Nosotros pedimos una información sobre el tipo de medicamentos, los montos, años de vencimiento, quiénes eran los funcionarios en esos años de los medicamentos vencidos", detalló.



Sin embargo, explicó que está información deber realizarse junto a una auditoría externa que debe ser acompañada por órganos jurisdiccionales.

La Comisión para la Transformación del Sistema de Salud brindó este martes una conferencia de prensa.