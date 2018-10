Donald Trump quitará ayuda a Honduras si caravana de migrantes insiste en llegar a Estados Unidos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió al gobierno de Honduras de quitarle toda ayuda al país si no detienen a la caravana de migrantes que en este momento se encuentra en Guatemala.



En un mensaje publicado en Twitter, Trump manifestó: "Los Estados Unidos le ha informado enérgicamente al presidente de Honduras que si no para y regresa a la gran caravana de personas no habrá más dinero ni ayuda a Honduras con efecto inmediato.

Hasta el momento, el mandatario hondureño no se ha pronunciado ante el llamado de atención de Trump.

