Madre de migrante desaparecida: “Tengo la fe de que mi hija está con vida”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Han pasado ya 19 años desde que María Inés Vásquez (41) dejó a su pequeño hijo de cinco años en manos de su abuela María Clementina Vásquez para poder emprender en compañía de dos vecinas más la ruta migratoria a Estados Unidos.



La muchacha era originaria de la capital, se desempeñaba como operaria en una fábrica mientras su madre realizaba ventas callejeras.



“Salió de la casa un 7 de noviembre de 1999, iba con dos vecinas, todo lo planearon ellas, a mí me pidió que le cuidara el niño, yo le dije que lo pensara bien, pero ya tenía todo planificado y se fue”, dijo doña Clementina Vásquez.



Ese día, madre, hija y nieto se fundieron en un abrazo muy fuerte sin imaginar que iba ser el último hasta el día de hoy.



“Ese día la vi y la escuché por última vez, ya que desde que salió de la casa nunca más volvió a hablar”, aseguró.



La señora explicó que pasados un par de meses las dos mujeres con las que se fue su hija regresaron a la colonia donde vivían.

“Mi nieto creció con el pensamiento de que

su mamá estaba desaparecida en México y

hoy que es un hombre se ha dedicado a

“Lo primero que hice fue preguntarles por mi hija”, comentó visiblemente afectada la señora. Las mujeres le dijeron que “a mi hija se la habían llevado dos hombres cuando estaban en el río, que ellas creían que la habían asesinado pues no volvió, ellas se salvaron porque lograron correr”, dijo.

La noticia destrozó a la señora, quien de inmediato buscó apoyo de la autoridad. “Llamé a los de investigación, interrogaron a las mujeres, dijeron lo que pasó, pero no podían asegurar que estaba muerta porque no la vieron así, solo que se la llevaron”.

El año 2000 la señora empezó una campaña en los medios de comunicación y con la Cancillería con la esperanza que de alguna forma su súplica por su hija la llevara a ella. El tiempo pasó y nunca hubo respuestas, “pero algo en mi corazón me dice que está viva, yo como madre lo siento, hoy en día tendría 42 años, pero siento en mi alma que ella vive”, dijo.



Hace cinco años la humilde anciana se enteró del Comité de Búsqueda Amor y Fe y “fui, rápido me empezaron a ayudar, volví a hacer los trámites en la Cancillería, las muestras de ADN, todo, incluso tuve la oportunidad de ir en una de las caravanas de búsqueda”, argumentó la señora.

En ese recorrido recopiló pistas acerca de su hija, pues personas mayores le aseguraron que su hija estaba casada y que la tenían sometida sin especificar qué clase de sometimiento tenía.



“Pueda ser, ella era una muchacha bonita, pelo largo, cinturita, delgada, yo quiero creer que está viva y que es así, que alguien me la tiene o que se casó y decidió hacer su vida, pero tengo la fe de verla de nuevo”, explicó.



Como una abuela ejemplar, doña Clementina Vásquez se encargó, en medio de la pobreza en la que vivía, de que a su nieto no le faltara nada.



“Estudió kínder, preparatoria, escuela y salió del colegio, es un muchacho preparado, me ha costado pero lo logré”. El niño que ahora es un hombre de 24 años ya no está a su lado, pues un hermano de ella que trabajaba en México la convenció de que lo mandara para que se preparara en el país azteca.



“El niño siempre creció con el pensamiento de que su mamá estaba desaparecida en México, se dio la oportunidad de que fuera a estudiar, pero estando allá él comenzó por su parte a buscar a su mamá”, argumentó.



La señora explicó que el muchacho lleva entre sus cosas la foto de su mamá, que ha recorrido buena parte de México e incluso que llegó a Estados Unidos donde también ha realizado diversas búsquedas en el caso de que su mamá haya logrado pasar la frontera.



“No perdemos la fe, amamos a mi hija, y a estas altura no importa la condición en que la encontremos, pero queremos que se haga justicia”.