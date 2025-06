Jojo Siwa confirma romance con Chris Hughes

Ebbs fue quien confirmó a través de un video en TikTok que Siwa la había dejado durante el afterparty del reality de Big Brother.

"Me dejaron en la fiesta... Volé a través del mundo para apoyar y estar allí y sostener a esa persona en lo que fuera que estuviera experimentando, dejando una experiencia tan salvaje, y en lugar de eso, me dejó tirada en la afterparty, con Chris en la habitación de al lado. Me dijo que hay sentimientos confusos... y que se había dado cuenta en la casa de que yo no era la persona con la que quería pasar el futuro previsible. Lo que sinceramente ha sido... tan chocante, que me siento algo infrahumana en este momento. Me siento increíblemente humillada y un poco avergonzada".

"JoJo me dijo un montón de cosas para que no me sintiera insegura durante su estancia en el reality, pero ha decidido que no quiere estar conmigo y quiere explorar la independencia y ciertos sentimientos".