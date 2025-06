"Te vas a morir por sapo": la amenaza que recibió Javier Hércules al ser secuestrado en 2023

Cuando los dos hombres no se bajaron en Fundación Yo Quiero Ser, levantó sospechas en Hércules, quien con temor decidió escribir al grupo de WhatsApp de sus compañeros taxistas para reportar la situación, pero fue descubierto por los maleantes. "Auxilio, no me maten por favor. Me llevan secuestrado", fue el audio que Hércules envió.