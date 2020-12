Cómo presentar tu pareja a la familia sin caer en ansiedad, estrés y nervios

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La presentación de tu pareja a la familia es muy importante ya que la relación dependerá luego de esa impresión que haya causado en el primer encuentro.

Este momento nos puede llegar a estresar, pues es algo muy normal que en este tipo de situaciones ocurran ataque de nervios, temblores, manos sudadas e inconvenientes al hablar por el mismo nerviosismo.

Lo que más atormenta en este primer encuentro es lo que nuestra familia diga sobre nuestra pareja y viceversa. Lo que todos queremos es causar una buena impresión acompañada con opiniones positivas, para lograr esto las mejores recomendaciones son:



1. La reunión sea breve: Para conocerse por primera vez, lo mejor es organizar un encuentro breve y casual.



2. Dar seguridad a la pareja: Es recomendable comentarle sobre la familia, como piensan en ciertos aspectos, que les gusta y transmitir tranquilidad, además asegurarle que la familia lo (a) aceptará sin ningún problema.

3. Dar a conocer la dinámica familiar: Lo más básico sobre la familia, nuestra pareja lo debe mantener siempre presente. Cuando se tenga una conversación debe evitar tocar temas sensibles o de ideología para no toparse con problemas.

4. Evitarle momentos a solas con tu familia: Se debe procurar acompañar la mayoría del tiempo a nuestro novio (a) para que se sienta amparado por su persona amada, darle esa tranquilidad y seguridad que tanto necesita.



5. Siempre llevar un detalle para la familia: No importa qué cosa sea, lo importante es cargar con un presente y no llegar con las manos vacías que no se mira nada agradable.

6. Advertir sobre personas complicadas: Generalmente, en los círculos familiares hay una persona que es complicada con estos temas y se le debe dar una explicación más detallada y delicada. Nuestra pareja debe saber quienes son estas personas y sugerirle algunas preguntas que podrían hacer para que él o ella estén preparados para contestar de una manera adecuada.