Estudio: Las parejas casadas comparten problemas de salud

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los hábitos que se comparten en pareja podrían estar relacionados con la salud cardiovascular de una parte de la población.



En una relación donde se habita la misma casa es normal adquirir los comportamientos del otro, no solo en cuanto lo que se come, sino los siete factores como el hábito de fumar, índice de masa corporal, actividad física, dieta, niveles de colesterol, presión arterial y niveles de azúcar en la sangre.

Una reciente investigación revela por ende la importancia de compartir hábitos saludables en pareja.

El estudio realizado por investigadores de Harvard, afiliados al Hospital Bighman and Women, analizó el corazón de más 5,300 parejas como parte de un programa para el bienestar de los empleados. En el estudio se descubrió que el 79% de la población analizada no goza de una salud cardiovascular adecuada.



La doctora Samia Mora, autora del estudio aceptó sobre los problemas cardiovasculares, que “es una sorpresa ver que la gran mayoría de parejas estaban en niveles bajos de salud cardiovascular en general”.



Cuando se evaluó el estado de salud de las dos personas en unión, más de la mitad de todas las parejas compartía los siete factores de riesgo además de los mismos niveles de salud cardiovascular.

Si un miembro de la pareja mostraba índices favorables de salud, era más probable encontrar la misma respuesta en el análisis del segundo miembro, con excepción de los niveles de colesterol total.



Los expertos determinaron que, si alguno de la pareja dejaba de fumar, perdía peso, hacía más ejercicio o mejoraba su dieta, había más posibilidades del otro por realizar un cambio y adoptar una vida saludable. “Al contrario de pensar en intervenciones personales, sería mejor pensar en intervenciones en pareja o la familia entera”, indicó la profesional.



“Es importante que las personas piensen cómo sus problemas de salud y hábitos pueden influir en la persona con la que viven”, aconsejó la experta.

Reflexionar acerca de la salud como un asunto en pareja promete redefinir el entendimiento previo de las causas motivadoras de problemas cardiovasculares, una de las principales causas de muerte y hospitalización en el mundo.