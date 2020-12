¡El gran dilema! ¿Bloquear o no a tu expareja?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Desde que aparecieron las redes sociales mantener contacto cero con una expareja es más complicado, por lo que sin duda, hay que tener mucha determinación y fuerza de voluntad.

La pregunta de muchos ante la insistencia de llamadas y mensajes de una expareja es: ¿lo bloqueo, o no?



Esta es una de las interrogantes que la psicóloga y escritora Florencia Deffis aborda en uno de sus videos de su canal de YouTube y en donde recomienda bloquear a una expareja y cortar cualquier tipo de contacto.



Según la conocedora, muchas personas no se atreven a bloquear a una expareja por temor a que esta piense que es una acción imadura o que aún les importa mucho.



Florencia detalla que cada persona es responsable de su salud emocional, qué cosas permite y qué no, y asegura que nadie puede dejar en manos de otro su salud emocional.



"Si tu ex reaparece cada cierto tiempo y solo lo hace con mensajes para mantenerte en espera, es momento que tomes la decisión de bloquearlo. Cierra esa puerta de accesos de la cual te busca", dice.

Bloquearlo no es un acto de inmadurez, por el contrario, es simplemente hacerte cargo de tu bienestar, finaliza Deffis.