Diez mitos sobre las relaciones sexuales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las relaciones íntimas siguen siendo un tabú, en medio de mitos que pueden provocar un embarazo no deseado y hasta poco placer durante el acto sexual.



Desde comentarios sobre lo que ocurre en la primera relación sexual, el tamaño del miembro reproductor del hombre y hasta la edad de las mujeres, en muchos casos se trata de una mala información sobre la sexualidad.



Aquí te mostramos 10 mitos sobre las relaciones sexuales que son totalmente falsos:



1. Los hombres siempre tienen ganas: Así como les pasa a las mujeres, los hombres no siempre están dispuestos a tener sexo, ya sea por cansancio, estrés, problemas personales o poco deseo sexual.



2. En la primera relación sexual no hay embarazo: Si la pareja tiene relaciones sexuales sin protección el riesgo de un embarazo es alto, incluso si hubo o no eyaculación; el hombre segrega un fluido que también contiene espermatozoides.



3. Sin penetración no hay sexo: El sexo no solo consiste en penetración, también se trata de un juego de miradas, besos, abrazos y autosatisfacción.



4. Con la menopausia se pierde el deseo sexual: Durante esta etapa las mujeres también pueden disfrutar del acto sexual e incluso llegar al orgasmo.



5. Los hombres tienen más autoplacer: Las mujeres también se tocan, conocen su cuerpo y se autocomplancen.



6. La tercera edad no puede tener orgasmos: La edad no es condicionante para llegar al clímax.



7. La mujer no puede tener relaciones durante su período menstrual: Esto es totalmente falso. Las mujeres sí pueden tener relaciones sexuales durante su período menstrual, e incluso les puede ayudar a reducir el dolor menstrual.



8. El placer depende del tamaño del pene: El orgasmo no depende del tamaño del miembro masculino, sino del erotismo y la estimulación.



9. Los condones evitan enfermedades: Aunque reducen en un 99% las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), los condones no siempre protegen, y menos cuando están rotos o vencidos.



10. El orgasmo en pareja significa una buena relación: El sexo placentero no siempre indica estabilidad en una relación como pareja; cada persona tiene su tiempo para llegar al orgasmo.