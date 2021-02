El mejor ejercicio para reducir la inactividad en la pandemia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las nuevas directrices sobre la actividad física y comportamiento sedentario publicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) destacan que durante este tiempo de inactividad física -provocada por la pandemia del coronavirus- ya no es necesario realizar una rutina de ejercicios superior a los 10 minutos.

Al igual que las guías previas, estas reconocen la importancia de la actividad periódica para el bienestar físico y mental. Las directrices recomiendan un objetivo entre 150 y 300 minutos semanales de actividad moderada (como caminar a paso ligero) o de 75 a 150 minutos semanales de rigurosa actividad como correr.

Ante este ese escenario ya no es necesario que realices tus ejercicios por un tiempo superior a los 10 minutos.

El cambio en la guía de la OMS sigue las directrices de actividad física estadounidenses del 2018, las cuales realizaron este cambio debido a que no existe evidencia que indique que hacer ejercicio durante al menos 10 minutos sea mejor que las rachas de menor duración.

Realizar ejercicio a lo largo del día

De acuerdo con estas directrices es necesario llevar a cabo el “snacking” de ejercicio que consiste en hacer breves pausas de actividad física a lo largo del día.

Entre el período de calentamiento y el enfriamiento una sesión completa de ejercicios puede durar entre 20 y 30 minutos.

El efecto de estos ejercicios cortos se comprobó con un estudio en el que participaron 28 adultos inactivos, a los que se les asignó realizar tres sprints de 20 segundos en bicicleta, separados por entre una o cuatro horas de inactividad, tres veces al día durante tres días a la semana, experimentando una mejora del 9% en aptitud cardiorrespiratoria.

Este resultado fue comparable a la mejora del 13% en el grupo que realizó tres sprints de 20 segundos en una bicicleta durante 10 minutos.

Lo importante de esta serie de ejercicios es que no necesitas ningún equipo para realizarlos, de hecho, subir tres tramos de escalera tres veces al día y durante tres días puede ser una buena opción.

Como incluir ráfagas de ejercicio en nuestro día a día

Los ejercicios cortos no son nada nuevos, aunque la investigación y el término sí lo son. Si alguna vez has estado sentado frente a la computadora o viendo la televisión y has tenido necesidad de levantarte y caminar o estirarte, has realizado un ejercicio corto.

Lo que hace que este llamado “snack” de ejercicio sea diferente a ponerse de pie y estirarse, es el aumento del ritmo cardíaco y respiratorio, así que no tienes que preocuparte por sudar.

