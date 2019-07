Cinco consejos para rejuvenecer el rostro y evitar arrugas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Las mujeres son las que más se preocupan por lucir radiantes con remedios que ayudan a embellecer la piel.



Para cuidar esa zona tan delicada, debes tener en cuenta que el estado de ánimo se verá reflejado en tu rostro. Así que no dejes pasar por alto estas recomendaciones y añádelas a tu rutina de limpieza facial. Puedes incorporar aceite de coco, almendra, jojoba y rosa mosqueta para nutrir la piel.



A continuación cinco tips para rejuvenecer el rostro:

1. Tomar agua

El consumo del vital líquido es indispensable para que tu piel luzca hidratada y esté libre de impurezas.



2. Consume antioxidantes

Una variedad de antioxidantes te ayudará a mantener la firmeza de tu piel. Consume vitaminas C y E. Añade a tu dieta muchas frutas.



3. No exponerse por mucho tiempo al sol

La luz solar no es maligna, siempre y cuando no abuses del tiempo establecido. El sol te proporciona un bronceado muy lindo que querrás lucir a todos y te ayuda a obtener vitamina C. Prueba la luz del sol máximo 15 minutos para no dañar la piel.



4. Hazte masajes

Con tus dedos anular y medio, de forma circular, masajea tu rostro y lograrás darle mayor elasticidad a tu piel.



5. Evita la tensión y las muecas

El estrés daña tu piel porque corta la circulación y provoca la aparición de las arrugas.

