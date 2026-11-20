Cooperación. La vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe concluye hoy una visita a Honduras, durante la cual impulsa un programa para transformar la agricultura a pequeña escala y aborda iniciativas de cooperación y proyectos orientados al desarrollo económico del país. En el Banco Central de Honduras impartió la conferencia “Perspectivas Económicas: un diálogo de alto nivel desde Honduras”.