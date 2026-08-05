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La Heroína: La UNODC

La ONUDD y la Unión Europea destinarán 4.5 millones de dólares para fortalecer la transparencia y combatir la corrupción en instituciones de Honduras

  • Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 00:00

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con financiamiento de $4.5 millones de la Unión Europea, ejecutará el proyecto “Fortalecimiento de la Transparencia y la Integridad para Combatir la Corrupción en Honduras”. La iniciativa tiene como propósito fortalecer las capacidades institucionales para promover la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad pública y la participación ciudadana.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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