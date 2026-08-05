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El Villano: Jarol Rolando Perdomo

Inicia un nuevo juicio contra el exagente policial acusado por la muerte de la estudiante Keyla Martínez en una celda de Intibucá en 2021

  • Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 00:00

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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