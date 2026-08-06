El Villano: Gianni Infantino

Pasó de ser el favorito para conseguir otro mandato como presidente de la FIFA a convertirse en uno de los dirigentes más cuestionados, tras el rechazo a su propuesta de privatizar el Mundial. El legendario exfutbolista portugués Luis Figo se sumó a las críticas contra su gestión y calificó el comportamiento del mandatario en los últimos días como el “más bajo, deshonesto, cobarde e interesado” que ha visto.