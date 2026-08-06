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El Villano: Gianni Infantino

Luis Figo arremetió contra el mandatario de la FIFA tras el rechazo a su plan de privatizar el Mundial, calificando su actuar en duros términos

  • Actualizado: 06 de agosto de 2026 a las 00:00

Pasó de ser el favorito para conseguir otro mandato como presidente de la FIFA a convertirse en uno de los dirigentes más cuestionados, tras el rechazo a su propuesta de privatizar el Mundial. El legendario exfutbolista portugués Luis Figo se sumó a las críticas contra su gestión y calificó el comportamiento del mandatario en los últimos días como el “más bajo, deshonesto, cobarde e interesado” que ha visto.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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